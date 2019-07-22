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水果也走懷舊風 鶯歌桃飆天價

2019-07-22 07:42聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

廿年前鶯歌桃在台中山城一帶是到處可見的平價水果，多用來醃漬，沒想到因食安問題，衛生單位把醃桃被視為鮮果不可有任何添加物，衝擊醃桃業者，另各種改良的水蜜桃上市，鶯歌桃也越來越少，目前台中從全盛時期到現在只有5戶種植，其中包括石岡果農陸文霖夫妻，守著上一代留下的老欉，堅持只用有機微生物肥料，把土壤健康，種出來的鶯歌六月慢桃成為都會新寵，今年北農拍出每公斤兩百元，讓老農咋舌直說是天價！

鶯歌桃有不少品項，俗稱的三月桃、五月桃都是，口感甜中帶酸，特色就是脆。陸文霖、林明珠夫妻從上一代接手的是所謂的六月慢桃，種的人少，物以稀為貴，不少人在網路尋尋覓覓這種古早味水果，循線找到石岡時，一口咬下，第一句話常說「就是這個啦！」

水蜜桃、甜桃越來越多，甜絲絲的口感與六月慢桃完全不同，今年陸家的六月慢桃創天價，林明珠說，得來不易！她的先生陸文霖幾乎「宅」在果園，果園採草生培栽，今年雨水多，已除了6次草，眼看雨水不斷，兩人就發愁。另用的是日本進口的微生物肥料，成本高，不過口非一般的鶯歌桃可比，回頭客絡繹不絕。

同區同家族的農友也種古早味的四周柿，老欉品質取勝，又有客群，今年同樣是新高。

林明珠的茂谷柑今年拿下全市比賽第一名，連茂谷柑最知名的東勢明正里都落居下風，她說，土壤顧到健康，病蟲害少，把果樹當寶，水果自然長得健康甜美。

陸文霖雖然出身農家，但對務農一竅不通，因工作不如意，才被父親找回來接棒。他說，父親幫忙叫了一年的肥料後，就不再過問果園，陸文霖把自己當作傻瓜，到處請教，但因不恥下問、不怕被笑，不到幾年自立自強，已能單兵作戰。

陸文霖說，把自己當傻瓜，沒時間可浪費，不但他宅在果園，同區產銷班都是高手，一樣整天與果樹為伍，高成本、全天候人力候，種出來的四周柿、鶯歌桃，古早味價格才能屢創新高。

陸文霖與林明珠種的鶯歌六月慢桃，老欉價格翻10倍，是不少人記憶中尋尋覓覓的古早味...
陸文霖與林明珠種的鶯歌六月慢桃，老欉價格翻10倍，是不少人記憶中尋尋覓覓的古早味。記者陳秋雲／攝影
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陸文霖、林明珠夫妻宅在果園老欉水果。記者陳秋雲／攝影
陸文霖、林明珠夫妻宅在果園老欉水果。記者陳秋雲／攝影
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即將成熟的四周柿，果肉Q甜，是卅幾年前流行的水果。記者陳秋雲／攝影
即將成熟的四周柿，果肉Q甜，是卅幾年前流行的水果。記者陳秋雲／攝影
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