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中市「職務再設計」 翻轉聽障人生

2019-07-21 23:35聯合報 記者陳秋雲／台中報導

戴上助聽器，阿海（右）深感有聲世界太美妙，老婆也豎起大拇指說讚。 記者陳秋雲／攝...
戴上助聽器，阿海（右）深感有聲世界太美妙，老婆也豎起大拇指說讚。 記者陳秋雲／攝影
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57歲林坤海在台中市一家百貨公司美食街工作，因罹癌損及聽覺神經，聽力逐漸惡化，近幾年有如活在無聲世界，影響工作，溝通費力，漸漸沉默。台中市勞工局透過「職務再設計」計畫，補助林坤海雙耳助聽器及藍芽麥克風，瞬間再聽到清晰聲音，林坤海喜極而泣：「聽得到聲音真好！」

聽障中重度的林坤海在美食街用餐尖峰時間，外場人聲吵雜，快速爐、抽油煙機轟轟作響，嘈雜環境下，點餐僅靠唇語，匆忙間就會弄錯。曾經有同事因無法和他配合，幾次磨擦後，自行求去，他感到愧疚，人際關係更退縮。

他的妻子劉美莉說，十多年來，因為交談障礙，一開口就得大吼，不然就得要一次又一次大聲說，久了親情消磨了，彼此習慣沉默相待；因雙耳助聽器動輒十幾萬，負擔沉重，阿海不想戴，更自絕於無聲世界。

未戴助聽器前，員工點餐都得探身讓阿海看唇語，聽障加上廚房嘈雜，如聽錯就影響出餐速...
未戴助聽器前，員工點餐都得探身讓阿海看唇語，聽障加上廚房嘈雜，如聽錯就影響出餐速度。 記者陳秋雲／攝影
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勞工局長吳威志表示，「職務再設計」是為協助身心障礙者排除職場障礙，提供就業輔具，穩定就業的服務方案。林坤海想購買助聽器接觸廠商時，獲得政府補助資訊，透過專業評估，勞工局還為他安排多款產品試用，最終選到最符合阿海職場需求的輔具。

林坤海首次戴上助聽器，聽到女兒久違聲音喜極落淚。劉美莉說：「心疼老公沉寂無聲世界多年，不知道政府有這種福利，不然，早幾年就該申請了！」

一個小小助聽器翻轉阿海的人生，親情加溫，失聯多年的朋友再聊天敘舊。在職場員工透過藍芽麥克風點餐，有如在他耳邊講話，排除聽力障礙，林坤海重展笑顏。

勞工局職場

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