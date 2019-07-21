加碼「會呼吸的人行道」 中市環中路2段花1.7億

2019-07-21 21:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市環中路是市區主要通勤及聯外道路之一，串聯逢甲商圈、水湳經貿園區及中央公園等重要指標地點。市府建設局投入總經費約1億7285萬元針對環中路二段（西屯路至中清路）進行路平、人行道及自行車道工程，預計8月底全數完工。

目前已完成部分工程，7月24日起將接續施作環中路二段西屯路至廣福路南側往北屯方向慢車道，

建設局表示，市府改善環中路二段雙側人行道，並於右側人行道（南往北）規劃雙向自行車道，總經費約1億7285萬元，提升人行道及道路使用品質。

目前已完成部分快慢車道、人行道和自行車道工程，建設局7月24日起接續進場施作環中路二段西屯路至廣福路南側往北屯方向慢車道等路段。

建設局長陳大田表示，此工程人行道採用「會呼吸的人行道」工法施作，利用透水模組及高壓透水鋪面，將人行道形成一個大型水撲滿，達到透水、保水功能，進而降低城市熱島效應。施工前需先辦理管線協調會，配合各管線單位汰管或埋管作業完成後，再行刨鋪路面的瀝青混凝土，避免造成道路二次挖掘。