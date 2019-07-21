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彰化芳苑鴨場染禽流感 1千5百多隻鴨遭撲殺

2019-07-21 17:27聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化縣動防所因今年6月21日間撲殺芳苑鄉一處確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒的養雞場，主動監測附近半徑一公里內的養禽場，昨天經家衛所確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，今天完成全場撲殺清場及消毒工作，共撲殺1531隻肉鴨，也是彰化今年第一場撲殺的鴨場。

彰化動防所長董孟治指出，本月6月21日撲殺位在芳苑鄉染禽流感的一處養雞場，共2萬7千多隻，之後對鄰近陸禽、水禽都加以監測，今天撲殺的鴨場與先前的雞場距離約600公尺，鴨隻因感染高病原性禽流感病毒多無明顯臨床症狀，當時防疫人員採血以及喉頭與肛門試紙送驗，本月17日接獲該處肉鴨場禽流感病毒初篩為陽性，防疫所派員進行移動管制，並送家衛所進一步檢驗確診。

動防所表示，養禽業者應落實場內各項軟硬體生物安全措施，並確實維護防鳥措施，以避免家禽與候（野）鳥接觸將病原傳入禽場，平時應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，若不得已須進場時，也需要求人員更換衣鞋，車輛則須澈底消毒後，才可進入。

養禽業者若沒有落實「H5、H7亞型禽流感防治措施」中各項軟、硬體生物安全作為，將依違反「動物傳染病防治條例」規定處以3萬以上15萬元以下罰鍰，並限期改善其防疫設施。

芳苑一處鄉肉鴨場確診為感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，今天完成全場撲殺清場及...
芳苑一處鄉肉鴨場確診為感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，今天完成全場撲殺清場及消毒工作。圖／彰化動防所提供
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芳苑鄉肉鴨場確診為感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，今天完成全場撲殺清場及消毒...
芳苑鄉肉鴨場確診為感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，今天完成全場撲殺清場及消毒工作。圖／彰化動防所提供
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禽流感流感病毒H5N2
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