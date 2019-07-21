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藍田書院辦中醫義診 長輩多問這些病痛

2019-07-21 13:50中央社 南投縣21日電

南投市藍田書院今天在南投市公所辦理中醫義診，並提供血壓測量、針灸、經絡按摩等服務，由於求診患者多是長輩，問題多為腰痛、腳痛、高血壓等，可說都是老人常見身體病痛。

南投市藍田書院濟化堂逢60週年堂慶，今天與南投市公所舉辦中醫擴大義診活動，邀請智全中醫診所、坤融中醫診所為南投市民健康把關，一上午吸引逾50名市民到場，由於報名看診多是銀髮長輩，多數詢問腰痛、腳痛、高血壓等問題，由中醫師親切把脈診斷病因。

南投市長宋懷琳說，濟化堂逢60週年慶，舉辦許多有意義活動回饋南投市民，今天除在市公所中庭辦理中醫義診，在南投國小也有寫生比賽；藍田書院設立獎助學金、救助金，長期鼓勵學子求學及照顧弱勢，將愛傳到社會每個角落，相信如此熱忱能使愛心持續傳遞。

藍田書院主委蕭煥奎表示，藍田書院長期造福地方，盼透過這次關懷義診，以知恩、感恩、報恩的心回饋社會，今天中醫義診提供血壓測量、看診、針灸、經絡舒壓按摩等服務，並關懷長輩身心狀況。

藍田書院俗稱文昌祠或孔子廟，與草屯鎮登瀛書院、集集鎮明新書院並列南投縣三大古蹟書院，也是南投縣定古蹟，藍田書院致力發揚傳統文化、社會慈善；院方表示，由於長輩多認為中醫較溫和、可強化身體機能，因此書院邀中醫師義診，9月1日還有1場。

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