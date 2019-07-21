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滑冰、保齡球、空氣槍...台中國民運動中心獨家亮點

2019-07-21 07:39聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中市目前規畫10座國民運動中心，已完成3座、4座施工中，預計民國110年再有清水、豐原、北屯3處同時動工。其中，清水國運中規畫全國第一個「滑冰場」、「保齡球館」、「空氣槍訓練場」三合一場館；豐原將兼具「兒童運動中心」功能，讓小朋友有韻律、體操空間，都是全國獨家亮點。

台中市運動局長李昱叡表示，清水、豐原興建預算已核准。清水斥資6.3億元，是海線第一座國民運動中心，除了有體適能、籃球、羽球、游泳、桌球、韻律教室基礎六大核心運動設施，獨家規畫室內保齡球館、滑冰場、空氣槍訓練場「三合一共構」。

李昱叡指出，保齡球運動老少咸宜，可提升海線優質運動環境。台中長期以來都有培養「競速滑冰」選手，但總是要舟車勞頓到台北小巨蛋冰宮練習，藉此讓台中有一個滑冰場，落實市長盧秀燕照顧在地選手的體育政策。

「空氣槍」是屬於射擊運動，台中市目前沒有相關公有場地。李昱叡表示，這項運動在台灣發展趨漸成熟，國際屢獲佳績，是高技術性運動，它不需要肢體碰撞，而是強調心理素質和穩定度，不像田徑、游泳、體操等運動非常需要考量身材優勢，值得發展。

豐原國運中心是在「豐富專案」用地內，興建預算4.1億元。它的獨家特色是會規畫一區「兒童運動中心」，初步設定給12歲以下、學齡前幼兒的運動空間，將邀集國內兒童運動相關專家一起規畫。

「小朋友運動，大人也會跟著運動，帶動全家運動！」李昱叡表示，近年兒童運動的共融式遊具受歡迎，學齡前階段的小朋友，要鼓勵發展手眼協調、平衡、敏捷反應，這階段是神經發展快速期，因此運動設施會有幼兒體操、攀爬運動、迷你球類的空間。

至於北屯運動中心目前還在規畫中，預定地點是原本規畫的台中巨蛋用地，位於崇德、松竹路口。北屯是台中市人口最多的行政區，國運中心一定有六大核心，要再傾聽民意，了解在地民眾運動取向規畫，盼在盧秀燕任期內開工。

中部民眾過去熱愛夜間路跑，近年空汙加劇，運動人口逐漸轉往室內健身房、國民運動中心...
中部民眾過去熱愛夜間路跑，近年空汙加劇，運動人口逐漸轉往室內健身房、國民運動中心，還有籃球、羽球、游泳各項設施，運動類型選擇更多元。圖／台中市運動局提供
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台中清水國民運動中心預計111年動工，除了六大核心運動，還有全國獨家「保齡球、空...
台中清水國民運動中心預計111年動工，除了六大核心運動，還有全國獨家「保齡球、空氣槍、滑冰場」三合一場館，是海線第一座國運中心。圖／台中市運動局提供
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台中清水國民運動中心預計111年動工，除了六大核心運動，還有全國獨家「保齡球、空...
台中清水國民運動中心預計111年動工，除了六大核心運動，還有全國獨家「保齡球、空氣槍、滑冰場」三合一場館，是海線第一座國運中心。圖／台中市運動局提供
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台中清水國民運動中心預計111年動工，除了六大核心運動，還有全國獨家「保齡球、空氣槍、滑冰場」三合一場館，是海線第一座國運中心。圖／台中市運動局提供
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