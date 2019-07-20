【即時短評】事業廢棄物亂倒 毀了農地魚塭山谷

2019-07-20 23:11 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



台灣因灌排不分，工業廢水長期汙染灌溉水源和農地，已成揮之不去的食安惡夢，另有更嚴重的問題，就是全台亂竄的事業廢棄土物，徹底毀滅難以統計的農地、魚塭、山谷和河川地，禍害程度無法想像，檢警環單位多年來攜手查緝，違法傾倒行為卻有增無減，年復一年，政府有關單位至今拿不出對策。

彰化檢方最近查獲彰化縣生產有機肥的2家生技公司、1家畜牧場負責人，涉嫌勾結清運業者將大量食品製程的汙泥，露天棄置在多處承租置農地，甚至載到南部某縣市違法傾倒，再度突顯事業廢棄土物破壞國土、危及食安的嚴肅問題。

無獨有偶，南投縣一家業者承攬清運一批共220公噸的跑步機塑膠跑步裁切後邊料，先違法傾倒在草屯偏僻的山坡地，前年3月間被查獲，辯稱是可再利用的下腳料，不是事業廢棄物，南投檢方只要求清除，作成不起訴處分。業者載至台中市烏日的河川地傾倒，又被檢舉查獲，台中檢方一樣只是要求清除，也作成不起訴處分。

業者再次清除，去年10月分成兩批亂倒在鹿港、花壇偏僻地點，彰化檢方追查多月，今年6月19日逮捕業者，業者仍辯稱是下腳料，但彰化檢察官認為若準備再利用，怎會四處流竄亂倒，研判幕後應有共犯， 依違反事業廢棄法罪嫌及再犯之虞，聲請羈押禁見，法官接受業者的下腳料辯解而駁回。彰化檢方鍥而不捨，補強事證提出抗告，昨天法官終於准押。