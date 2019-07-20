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【即時短評】事業廢棄物亂倒 毀了農地魚塭山谷

2019-07-20 23:11聯合報 記者何烱榮╱即時報導

台灣因灌排不分，工業廢水長期汙染灌溉水源和農地，已成揮之不去的食安惡夢，另有更嚴重的問題，就是全台亂竄的事業廢棄土物，徹底毀滅難以統計的農地、魚塭、山谷和河川地，禍害程度無法想像，檢警環單位多年來攜手查緝，違法傾倒行為卻有增無減，年復一年，政府有關單位至今拿不出對策。

彰化檢方最近查獲彰化縣生產有機肥的2家生技公司、1家畜牧場負責人，涉嫌勾結清運業者將大量食品製程的汙泥，露天棄置在多處承租置農地，甚至載到南部某縣市違法傾倒，再度突顯事業廢棄土物破壞國土、危及食安的嚴肅問題。

無獨有偶，南投縣一家業者承攬清運一批共220公噸的跑步機塑膠跑步裁切後邊料，先違法傾倒在草屯偏僻的山坡地，前年3月間被查獲，辯稱是可再利用的下腳料，不是事業廢棄物，南投檢方只要求清除，作成不起訴處分。業者載至台中市烏日的河川地傾倒，又被檢舉查獲，台中檢方一樣只是要求清除，也作成不起訴處分。

業者再次清除，去年10月分成兩批亂倒在鹿港、花壇偏僻地點，彰化檢方追查多月，今年6月19日逮捕業者，業者仍辯稱是下腳料，但彰化檢察官認為若準備再利用，怎會四處流竄亂倒，研判幕後應有共犯， 依違反事業廢棄法罪嫌及再犯之虞，聲請羈押禁見，法官接受業者的下腳料辯解而駁回。彰化檢方鍥而不捨，補強事證提出抗告，昨天法官終於准押。

十多年來，彰化縣積極查緝工業廢汙水汙染、亂倒事業廢土物行為，累計超過100件，因環保案件不是警政署列為重點的評比績效，加上查緝曠日廢時，功獎不多，頂頭長官也不重視，基層員警是興趣缺缺。因工業廢水和事業廢棄土物嚴重汙染環境，攸關人民健康，參與辦案的員警只能安慰自己是「做功德」，警政署怎能繼續忽視環保犯行的危害性呢？

彰化縣芳苑鄉又有10筆農地被非法堆置食品業者生產後的汙泥，現場已產生發臭的汙水。...
彰化縣芳苑鄉又有10筆農地被非法堆置食品業者生產後的汙泥，現場已產生發臭的汙水。記者何烱榮／攝影
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3家清運業者承攬國內3家知名食品公司生產後的汙泥，竟違法傾倒在彰化縣芳苑鄉多處農...
3家清運業者承攬國內3家知名食品公司生產後的汙泥，竟違法傾倒在彰化縣芳苑鄉多處農地。記者何烱榮／攝影
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彰化縣芳苑鄉又查獲大片農地被不法業者亂倒事業廢棄土物。空拍照／彰化地檢署提供
彰化縣芳苑鄉又查獲大片農地被不法業者亂倒事業廢棄土物。空拍照／彰化地檢署提供
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農地食安
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