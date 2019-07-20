最棒暑假作業！ 台南媽媽帶孩子到南投欣賞雲門舞集

2019-07-20 22:49 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



繼2003年埔里國中《薪傳》後，睽違16年雲門舞集戶外公演再一次來到南投，今晚在南投縣立體育場演出，吸引上萬名觀眾欣賞，這也是雲門藝術總監林懷民退休前最後一次戶外演出的首場，林懷民感激以生命賦予舞蹈血肉的舞者，以及志工揮汗撿起草地上每一個紙屑，讓大家舒適席地而坐，欣賞精彩的舞蹈演出。

南投市歷經接連多日的大雨，在雲門舞集登場這兩天終於放晴，連為大家帶來清爽的夏日夜晚，中午吃過飯，距離開演還有超過6小時的時間，南投體育場已開始有人群到場，除了南投在地人，更有人遠從台南、彰化、台中等地趕來，欣賞雲門舞集表演，也向林懷民致敬。大家鋪上野餐墊或紙箱席地而坐，欣賞雲門舞集戶外公演。

「林懷民舞作精選」是歷年作品的精彩選粹，也是即將離團的周章佞、楊儀君、蔡銘元、黃珮華、蘇依屏、王立翔、林心放、柯宛均、黃㜫雅等多位資深舞者，最後一次參與雲門的戶外公演。表演內容除了近年膾炙人口的《水月》、《稻禾》、《白水》，也推出久未重演的《家族合唱》、《行草》、《松煙》、《竹夢》、《風．影》和《如果沒有你》等經典片段。

來自台南的黃媽媽帶著就讀國小的孩子說，欣賞雲門戶外公演，是老師所出的「最棒的暑假作業」！也有從彰化來的朋友說，小時後爸爸就帶著看雲門戶外公演，現在每年都要來才有夏天的感覺。更有民眾為一睹雲門風采從中興新村騎乘腳踏車趕來現場。

南投縣長林明溱伉儷也到場欣賞，林縣長表示，感謝國泰金控的贊助，讓享譽國際的雲門舞集能到南投演出，讓大家一飽眼福。從人潮就可以知道雲門受歡迎的程度。