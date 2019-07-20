煙火閃亮漁港夜空 今年王功漁火節的新亮點現烤鮮蚵

2019-07-20 22:02 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣王功漁火節今天熱鬧登場，今年活動的新亮點是現烤王功在地的鮮甜珍珠蚵，縣府免費提供每攤3斤，可供4至6人現烤現吃的鮮蚵，搶到名額的民眾呼朋引伴，開心的享受現烤現吃的樂趣，有人擔心不夠吃，還向當地業者採買現撈的文蛤和牡犡。

縣府說，今天首日從白天到晚上的海洋音樂會和煙火秀，吸引16萬多人潮。晚上7時，縣長王惠美與來賓一起吶喊海洋音樂會啟動，王惠美現場公開抽出春遊彰化活動揭曉百萬名車得主，隨後升空的絢麗煙火秀，讓海洋音樂會掀起一波又一波高潮。

今年活動四大主軸有海洋音樂會、祈福嘉年華、絢麗煙火秀及地方美食饗宴四大主軸。縣長王惠美說，王功漁火節已持續舉辦15年，今年結合與在地商家連結，希望將人潮也帶到市區，20、21日兩天的活動除傳統的海洋音樂活動和煙火秀，今年規畫「文化探索暨童玩游藝城堡」活動，以「快樂玩＆有效學習」為主軸。

縣府行透過王功漁火節行銷全世界獨有的海牛車親子遊潮間帶，也推出「與神共舞--廟文化探索護照」，結合當地7座廟宇帶遊客來認識王功地區的廟文化。另在鎮海廟廣場推出童玩遊藝城堡體驗活動，設有六大主題闖關區，並有千坪童玩區，包含大型滑水道、兒童戲水池等多樣遊樂設施，及「扭蛋樂尋寶」，高達5公尺芳苑扭蛋機，推出漁火節限定優惠，多項好禮免費扭。

今年最吸睛的是「百米烤蚵廊道」，兩天只有400烤蚵攤名額，7月11日開放報名就秒殺；縣府免費提供每攤3斤鮮蚵，行銷王功在地鮮甜的珠珠蚵。2天外，活動期間都提供限量蛋塔、茶葉蛋、菇菇雞湯、雞翅、雞排免費供民眾品嘗，現場展售彰化縣在地的土雞和雞蛋。

烤蚵廊道設有25攤烤爐，相關烤具及煤碳都由府提供，每天有8 梯次共 200組，上午10時起讓搶到名額的民眾輪流現烤，每攤只能烤40分鐘，就換下1組民眾烤。農業處代理處長郭至善說，今天在不少民眾要求下，縣府臨時追加1梯次，有一百多名民眾現場報名，獲得現烤鮮蚵的驚喜。