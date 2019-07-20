生人迴避！彰化內陸10天連辦4場送肉粽

2019-07-20 22:01 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



過去彰化鹿港沿海地區盛行的為上吊身亡者以「送肉粽」去煞儀式風氣，逐漸吹往內陸甚至其他縣市，彰化縣在最近10天內，就有4場「送肉粽」儀式，清一色都在內陸甚至靠近山區，已有3場舉辦完畢，第4場在和美鎮糖友里，已定24日晚間舉辦，里公辦公室很詳細公告時間與路線， 提醒民眾「10點不外出，在家最好」。

彰化縣在16日晚間就有2場「送肉粽」儀式，分別在永靖鄉福興村與溪湖鎮地政路，村里辦公都有公告周知，提醒民眾迴避，不要恐慌，讓儀式平安順利進行。19日晚間在員林市也有一場為上吊者舉辦的「送肉粽」儀式，路線也已公告，卻因當晚行經的山腳路，因為有車禍發生，撞斷電桿，必須由台電搶修，經協調商家改道。

和美鎮糖友里的「送肉粽」儀式訂24日晚間10點起舉辦，里辦公路透過臉書社群公告，還搬出里內各神尊太子爺、媽祖、池府王爺坐鎮，還提到請黃法師貼符令及路口設置青竹符及法器舉行送煞，公告還強調「我們會以對亡者最大誠意來完成此次送煞儀式，請大家不要擔心！當天晚上10點不外出，在家最好。」算是提醒得很露骨的一次。

「送肉粽」是彰化沿海數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，不要存有恐懼與不安，因此透過「送肉粽」科儀安民心，將上吊的繩子等物，送往海邊化掉。送肉粽路線當晚，各家戶都會緊閉門窗或足不出戶，宮廟也會分送符咒讓民眾貼在門外，祈求平安。

依習俗，「送肉粽」是要徒步送到海邊，以彰化縣這四場喪家都位在內陸，距海邊少說都要10公里以上，因此都是以車行方式，儀式也相對簡化，沿途對住家干擾及影響較小，也比較不會讓人害怕。

很多人都害怕開車在半路上遇到「送肉粽」，甚至不知所措，法師顏文讚說，其實沒那麼恐怖，如果與送肉粽同向，就緊跟著，不要超車，遇到叉路再避開即可，如果是對向，就停靠路邊，熄火、關燈，緊閉車窗，待送肉粽通過後，再駛離。

對於彰化沿海的「送肉粽」風俗，近幾年連內陸地區都風行起來，連臨八卦山區的花壇、員林、芬園都在辦，連南投埔里及最近的新竹都在辦，地方人士懷疑除了喪家心理因素外，喪儀社或法事業者鼓勵也可能是重要原因。