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高手志工復育吸引139種蝴蝶 埔里鯉魚潭成美麗蝶谷

2019-07-20 19:55聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投縣埔里鎮鯉魚潭風景區生態豐富，並長期復育蝴蝶，富麗文教基金會與北屯扶輪社最近更發現園區新增黃賞鳳蝶、柑橘鳳蝶、孔雀青蛺蝶，無尾鳳蝶四種新的蝶種，讓鯉魚潭的蝴蝶種類增加到139種，環境復育有成吸引新的蝴蝶棲息，讓志工居民相當興奮。

鯉魚潭天泉溫泉會館廣場今天舉辦「紫斑蝶復育活動」，邀請社友、在地機關團體一起在園區種植蜜源植物，並參觀二樓「蝴蝶聚落」，成為蝴蝶導覽解說復育基地。

北屯扶輪社社長廖健智與與富麗文教基金會董事長林憲雄、埔里鎮長廖志城等貴賓一起捲起袖子，在園區親種蜜源植物，祈願蝴蝶小鎮早日重現。

林憲雄說，埔里鯉魚潭風光優美、自然生態豐富，是一處最佳的戶外生態教室，7月開始生態觀察活動，在辦理的過程中，意外發現園區內多了，黃賞鳳蝶、柑橘鳳蝶、孔雀青蛺蝶，無尾鳳蝶、四種新的蝶種，原本135種蝴蝶，正式邁向139種類。

鯉魚潭自2015年開始在20公頃園區內種植大面積的蜜源植物及食草，不噴灑任何化學藥劑，慢慢將蝴蝶找回來，並期望再現蝴蝶王國的美稱。

廖健智表示，「紫斑蝶復育活動」意義非凡能夠推廣環境教育、營造蝴蝶棲地，當他親手在園區栽種蜜源植物，參觀由導覽老師拍攝的蝴蝶、蜻蜓照片呈現的「蝴蝶聚落展」時，貼切感受這一片大地的生氣，非常感動。

埔里鯉魚潭生態豐富，蝴蝶種類達到139種，志工種植蜜源植物，希望重現蝴蝶小鎮美名...
埔里鯉魚潭生態豐富，蝴蝶種類達到139種，志工種植蜜源植物，希望重現蝴蝶小鎮美名。圖／富麗文教基金會提供
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埔里鯉魚潭生態豐富，加上新發現的4種蝴蝶，蝴蝶種類達到139種。圖／富麗文教基金...
埔里鯉魚潭生態豐富，加上新發現的4種蝴蝶，蝴蝶種類達到139種。圖／富麗文教基金會提供
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埔里鯉魚潭生態豐富，蝴蝶種類達到139種，志工也用工藝做出美麗的蝴蝶飾品。圖／富...
埔里鯉魚潭生態豐富，蝴蝶種類達到139種，志工也用工藝做出美麗的蝴蝶飾品。圖／富麗文教基金會提供
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埔里紫斑蝶
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