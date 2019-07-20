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重劃區雜草叢生 中市府：儘速通知清理

2019-07-20 19:45中央社 台中20日電

台中市議員林祈烽接獲民眾反映，位於西屯區惠中寺前的安和重劃區雜草叢生，擔心蟲蛇出沒，且成治安死角。市府今天表示，將通知重劃會，儘速進行除草及清潔維護。

林祈烽表示，接獲市民反應後，昨天特別到安和重劃區等地現勘，發現新惠中寺、福安東街兩旁的重劃區內雜草，長得比人還高，他和助理到場時，發現路旁有一人揹著包包東張西望，疑似準備對路旁停放的車輛下手做案，且車子的警報器也一度大響，後來看到他們出現，才趕忙騎著機車逃離。

林祈烽要求市府相關單位要趕緊派人處理，市警局也要不定時派員警到附近巡邏，不要讓重劃區成為髒亂點與治安死角。

台中市地政局表示，安和重劃區各公共設施已於民國101年間由各權管機關驗收接管，土地並已陸續發還原土地所有權人，有關雜草叢生及缺乏管理一事，市府會立即通知重劃會，就目前管理中的重劃區抵費地，儘速進行除草及清潔維護。

環保局指出，自5月底起已陸續通知安和重劃區相關土地所有人改善，由於日前多雨，改善進度稍有落後，等天氣穩定，將限期要求地主加速除草，若仍未改善，將依台中市環境清潔維護自治條例相關規定，處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。

重劃區台中市
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