2大公會合作台中房地產交易博覽會今熱鬧登場

2019-07-20 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



夏日炎炎，買房不用到處跑！台中市不動產開發商業同業公會、大台中不動產開發商業同業公會為配合台中購物節合辦的台中房地產交易博覽會今天熱鬧登場，現場集結70家知名建商、90個建案，每個攤位超過10坪，方便參觀者輕鬆看模型、討論房屋細節，展期到28日，9天的展期有多元的促銷方案，讓民眾輕鬆成家。

主辦單位說，台中房地產交易博覽會每天最早進場的前25打卡賞屋民眾，可以得到7-11禮券一份，現場留下基本資料，就有機會抽中澳門來回機票、光陽電動機車、雙向口譯機、XBOX、日立洗衣機與除濕機、智慧電視，以及澳門來回機票等超過130個大獎及禮券。

台中房地產交易博覽會今天上午在台中市烏日區大台中國際會展中心熱鬧登場，包括台中市副市長陳子敬、都發局長黃文彬、地政局長吳存金等、經發局長高禩翔都參與開幕典禮。

台中市不動產開發商業同業公會理事長邱崇喆表示，台中市人口不斷增加，重大交通建設完善到位、就業機會、投資環境在全國評比都名列前茅，加上地理環境居於台灣中心，氣候條件宜人，在這波景氣回春之下，今年的不動產交易量明顯上升，各家建設公司大顯身手，來參觀台中房地產交易博覽會的民眾，一定能找到理想中的好宅。