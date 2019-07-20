影╱彰化開化寺公開百年觀音大符 供信眾拓印保平安

2019-07-20 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化市開化寺觀世音菩薩居士會尋覓7年，才找到百年歷史的「彰化開化寺觀音大士」大符版，在今天（20日）及明天（21日）的觀世音菩薩成道紀念日公開，並提供信眾拓印結緣，不少信眾排隊前往拓印，帶回供奉保平安。

舊稱「觀音亭」的彰化市開化寺，建於清雍正二年(1724年)，迄今已295年。彰化開化寺觀世音菩薩居士會（開化寺觀音媽會）自清朝創會至今200多年來，長年護持開化寺

據居士會會員陳柏睿說，依地方耆老回憶，以及開化寺過去曾有「大符」流通，卻因為年代久遠，不復可見。居士會自2012年起即四處找尋大符版相關資料，偶然發現網路上有一張破損的大符版老照片資料，可清楚看出觀音菩薩的形象，並標示「彰化開化寺觀音大士」的文字，讓居士會信心大振。

陳柏睿說，經過7年的追蹤，查到此照片是收錄在1931年出版日人 淺井暹著作《台灣土俗資料集》一書中，相關資料現存於日本東京國立國會圖書館，會員在今年二月前往日本，將大符版原圖掃描帶回臺灣，並由皓星居士繪製修復，及為大符版復刻，讓大家認識開化寺珍貴歷史與文物之美。

根據耆老的描述與出版日期推測，該符版應為民初前即已雕刻完成，距今超過百年的歷史，「大符」(又稱神禡)，神禡是台灣民俗版畫體系中的一種類型，它是以佛、道教和民間信仰之神祇為表現的對象，專門用於民間的宗教祭祀活動。

皓星居士說，「彰化開化寺觀音大士」大符十分優美，信眾在拓印後，可帶回供奉，保平安。

明天農曆6月19日是觀世音菩薩成道紀念日，居士會在今天（20日）及明天（21日）兩天，公開展示復刻後的開化寺大符圖版，並邀請十方善信一同參與拓印結緣，同時也舉辦「畫話開化寺』畫展，讓大家認識開化寺珍貴歷史與文物之美。