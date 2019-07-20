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埔心金蜜芒果盛產 創意枝仔冰助行銷

2019-07-20 13:18中央社 彰化縣20日電

彰化縣埔心鄉金蜜芒果進入產季，為增加產值並解決滯銷次級品，鄉農會今年持續將外觀較差芒果製成「枝仔冰」，熱銷全台，彰化縣長王惠美今天出席推廣活動，肯定創意助行銷。

推廣「埔心三蜜」金蜜芒果，彰化縣政府與埔心鄉農會共同辦理金蜜芒果評鑑暨推廣活動，共有40名果農參加評鑑，專家與學者依果形及大小、色澤、外觀、果肉特性、風味、重量、糖度進行評分，縣長王惠美上午出席推廣會，邀民眾與企業多採購彰化鮮果。

王惠美說，埔心鄉有三蜜鮮果，分別是芭樂、葡萄、金蜜芒果，鄉農會輔導農民將農產品加工，產生更多附加價值，使農民有更多收入，感謝埔心鄉農會辦理評鑑活動，也期待果農互相觀摩，讓芒果有更好品質。

鄉農會收購外觀較差的芒果做成冰棒，熱銷全台，前行政院長賴清德訪彰化也特地品嚐並稱讚，王惠美表示，農會將賣相好的芒果包裝為禮盒，賣相差則是做成冰棒、果凍、芒果乾等副產品，讓芒果有更多行銷管道及更好價錢，尤其冰棒銷售2萬多枝，創意值得肯定。

根據縣府資料，金蜜芒果為埔心鄉「三蜜香」鮮果之一，埔心鄉種植面積約45公頃，果實外表呈現金黃色、果肉粉嫩、水分飽滿，且保有土芒果般風味，甜度21以上，吃起來甜而不膩，是夏季黃金水果。

芒果王惠美
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