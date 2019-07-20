雙破表「褐爆」！彰化大城今天全台空品最糟糕

2019-07-20 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



受颱風環流影響，各台空氣品質應是綠油油，但彰化縣大城鄉今天到中午為止，空汙指數竟然是破表的褐爆，中午的ＰＭ１０指數一度飆高到破表1193μg／m3，而空氣品質標準值是386，呈現雙破表，空氣品質極差，危害人體健康，環保署已發布褐爆警報，要求民眾避免戶外活動，彰化縣環保局指出，因颱風環流影響，吹起秒速達7公尺的南風，濁水溪出海口灘地揚塵造成，已派水車到街道灑水，估計下午４時以後會逐漸下降。

依環保署的空汙指標，空汙空氣品質指標（ＡＱＩ）超過１００就對敏感群會有影響，而大城鄉今天中午ＡＱＩ達386，主要空汙來源是顆粒較大的ＰＭ１０，到中午達到破表的１193０００μg／m3，而標準值是１２５μg／m3， ＡＱＩ及ＰＭ１０均達褐爆。

大城鄉在本月2日的濁水溪揚塵造成的空汙汙更嚴重，除ＡＱＩ及ＰＭ１０都破表外，也打破大城測站監測紀錄。當天也同時通報公所及村里長轉知民眾及７所國中小、社福機構減少戶外活動，並要求施工單位減少戶外施工及農地禁止露天燃燒。

彰化縣環保局空氣品質科科長尤鴻昌說，根據行政院環境保護署空氣品質監測網，大城鄉今天因颱風環流吹起秒數7公尺南風，而大城上午沒下雨，在強風吹襲下，引起濁水溪出海口裸露地揚塵，環保局立即啟動河川揚塵相關應變工作，並通知第四河川局針對該處沙洲加派水車灑水與啟動灑水系統加強防制。