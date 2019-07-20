扶輪社友獻愛 捐贈台中慈愛智能發展中心接駁車

2019-07-20 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



「你能想像家裡若是有一個輕度智障者該怎麼辦，能處理嗎？」台中南門扶輪社上午捐贈接駁車一輛給天主教台中教區附設台中慈愛智能發展中心，社長林耀清致詞時說出心中的感受，同時對中心成員們付出時間、愛心和耐心表示敬佩。

南門扶輪社友、今網資訊科技公司林啟聖為紀念母親成立的「彩雲基金會」除了贊助捐車，另也協助台中慈愛智能發展中心成立一個多功能活動中心，取名為彩雲館，上午同時揭幕。

包括國際扶輪社3461地區總監當選人劉禮修和南門扶輪社友多人，上午參觀了台中慈愛智能發展中心，中心的收容人還表演樂器歡迎社友們。

3461地區轄下涵括台中市、豐原、大甲、沙鹿和苗栗苑裡等地的62個扶輪社，劉禮修的參與，被林耀清寄予重望，表示希望往後可以為台中慈愛智能發展中心帶來更多資源；劉禮修致詞時也首肯，並表示「因為我們是扶輪社」也希望有更多社友可以參與。

台中慈愛智能發展中心現收容59位中度至極重度的心智障礙者，以成年人為主，除了住宿、日間照顧，還協助其醫療和復健，但因資源短缺，經營極為困難。

扶輪社友劉偉傑說，因為中心沒有適當的交通工具，這些收容者有時做些手工品出去賣時，都由照顧者騎機車接送；社友們實地了解後，由南門扶輪社、日誠空調、今網資訊和彩雲基金會共同捐助購買中型接駁車一輛，以提高他們交通上的安全。