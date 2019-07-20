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扶輪社友獻愛 捐贈台中慈愛智能發展中心接駁車

2019-07-20 12:24聯合報 記者黃寅╱即時報導

「你能想像家裡若是有一個輕度智障者該怎麼辦，能處理嗎？」台中南門扶輪社上午捐贈接駁車一輛給天主教台中教區附設台中慈愛智能發展中心，社長林耀清致詞時說出心中的感受，同時對中心成員們付出時間、愛心和耐心表示敬佩。

南門扶輪社友、今網資訊科技公司林啟聖為紀念母親成立的「彩雲基金會」除了贊助捐車，另也協助台中慈愛智能發展中心成立一個多功能活動中心，取名為彩雲館，上午同時揭幕。

包括國際扶輪社3461地區總監當選人劉禮修和南門扶輪社友多人，上午參觀了台中慈愛智能發展中心，中心的收容人還表演樂器歡迎社友們。

3461地區轄下涵括台中市、豐原、大甲、沙鹿和苗栗苑裡等地的62個扶輪社，劉禮修的參與，被林耀清寄予重望，表示希望往後可以為台中慈愛智能發展中心帶來更多資源；劉禮修致詞時也首肯，並表示「因為我們是扶輪社」也希望有更多社友可以參與。

台中慈愛智能發展中心現收容59位中度至極重度的心智障礙者，以成年人為主，除了住宿、日間照顧，還協助其醫療和復健，但因資源短缺，經營極為困難。

扶輪社友劉偉傑說，因為中心沒有適當的交通工具，這些收容者有時做些手工品出去賣時，都由照顧者騎機車接送；社友們實地了解後，由南門扶輪社、日誠空調、今網資訊和彩雲基金會共同捐助購買中型接駁車一輛，以提高他們交通上的安全。

林耀清說，不要說是中度或重度智障者，家裡若是有一位輕度的智障者，恐怕就難以照顧；而他更感覺，出錢的沒有什麼，出時間、愛心和耐心的人才令人敬佩，希望社會上有更多的人可以幫助台中慈愛智能發展中心，給他們更多的協助。

包括國際扶輪社3461地區總監當選人劉禮修和南門扶輪社社長林耀清等人，上午參觀了...
包括國際扶輪社3461地區總監當選人劉禮修和南門扶輪社社長林耀清等人，上午參觀了台中慈愛智能發展中心；中心的收容人表演樂器歡迎他們。記者黃寅／攝影
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台中南門扶輪社捐贈接駁車一輛給台中慈愛智能發展中心，由社長林耀清把象徵性的大鑰匙...
台中南門扶輪社捐贈接駁車一輛給台中慈愛智能發展中心，由社長林耀清把象徵性的大鑰匙交給天主教台中教區啟智機構執行長蔡惠玲。記者黃寅／攝影
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台中南門扶輪社捐贈接駁車一輛給台中慈愛智能發展中心，社友們一起在車前合影。記者黃...
台中南門扶輪社捐贈接駁車一輛給台中慈愛智能發展中心，社友們一起在車前合影。記者黃寅／攝影
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台中南門扶輪社捐贈接駁車一輛給台中慈愛智能發展中心，社長林耀清（左二）、國際扶輪...
台中南門扶輪社捐贈接駁車一輛給台中慈愛智能發展中心，社長林耀清（左二）、國際扶輪社3461地區總監當選人劉禮修（右二）、今網資訊科技公司林啟聖（左一）和天主教台中教區啟智機構執行長蔡惠玲（右一）在車前合影。記者黃寅／攝影
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台中南門扶輪社捐贈接駁車一輛給台中慈愛智能發展中心，由社長林耀清（左三）把象徵性...
台中南門扶輪社捐贈接駁車一輛給台中慈愛智能發展中心，由社長林耀清（左三）把象徵性的大鑰匙交給天主教台中教區啟智機構執行長蔡惠玲（右二）。記者黃寅／攝影
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台中南門扶輪社友、今網資訊科技公司林啟聖（右二）為紀念母親成立的「彩雲基金會」除...
台中南門扶輪社友、今網資訊科技公司林啟聖（右二）為紀念母親成立的「彩雲基金會」除了贊助捐車，另也協助台中慈愛智能發展中心成立一個多功能活動中心，取名為彩雲館，上午揭幕。記者黃寅／攝影
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