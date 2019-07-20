台中市自由車場整建年底完工 符合國際認證

2019-07-20 12:21 中央社 台中20日電



台中市自由車場歷經近20年使用後已老舊，台中市政府投入經費重新整建，市府建設局今天表示，預計年底完工，將是國內唯一符合國際自由車總會認證的木質跑道。

市府表示，台中市自由車場是國內唯一符合國際標準的場地，培育出國手林志勳及蕭美玉，分別於2002年釜山亞運及2010年廣州亞運奪金；但歷經近20年高度使用，露天木質跑道面層與桁架，因長期暴露室外承受日曬、風吹、雨淋，已不敷使用。

市府建設局指出，市府投入1.8億元經費重新整建，工程主要包含木質賽道整修、頂棚、看台、田場及場館內部整修，期盼重新打造符合國際賽事標準的自由車賽道，提供選手安全優質的競賽場地。

建設局長陳大田視察工程進度後表示，這座場館將是國內唯一符合國際自由車總會（UCI）認證的木質跑道，他肯定施工團隊精準及專業的技術，也期許工程團隊全力爭取公共工程金質獎榮譽。

陳大田表示，為兼顧品質及效率，自由車場整建工程採取統包方式施工，其中，符合UCI認證的木質跑道全長333公尺、寬7公尺、直道最平角度10度、彎曲道最大傾角37度，形成一座「碗形」抗離心力作用的比賽道，施工上需要非常精準及專業的技術。

陳大田認為，台中市自由車場整建後，也將重新申請UCI第二級場地認證標準，藉此符合國際標準，利用國際級的運動場館培訓選手，並讓市民更融入培訓場域。