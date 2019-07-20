中市每年投入3500萬 改善校園無障礙空間

2019-07-20 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中市教育局改善校園無障礙環境，106至108年間向國教署爭取補助，每年平均投入3500萬元，總計約1億600萬元，補助全市111所學校興建或改善無障礙樓梯、坡道及廁所環境，其中，北區賴厝國小增設無障礙坡道後，身障生至運動場上課距離大幅縮短，東區大智國小廁所也增加安全扶手欄杆，盼營造更安全友善的學習環境。

教育局舉例，很多老舊校舍一開始設計，並無身障設施，全市國中小含特教班的身障生約1200名，有些孩子是肢體多重障礙，但不用讀特教班，若讀老學校，校園環境很不友善，近年爭取預算，讓各校爭取改善無障礙空間。

賴厝國小增設無障礙坡道後，讓該校資源班身障生至運動場上課的距離由原先的200公尺大幅縮短為10公尺，有助身障生提升學習效率，原本既有的無障礙廁所老舊且空間狹窄，經重新設計修建後，如廁空間符合法規且融入美學設計，讓環境更加清爽舒適。

教育局說，大智國小原有的無障礙廁所無扶手設計，且坡道地面破損嚴重，扶手也不合規定，經改善後讓身障學生及職員通行更安全便利。