親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

任達華被刺爆血　網曝真相竟是「捅錯人」？

中市每年投入3500萬 改善校園無障礙空間

2019-07-20 11:55聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中市教育局改善校園無障礙環境，106至108年間向國教署爭取補助，每年平均投入3500萬元，總計約1億600萬元，補助全市111所學校興建或改善無障礙樓梯、坡道及廁所環境，其中，北區賴厝國小增設無障礙坡道後，身障生至運動場上課距離大幅縮短，東區大智國小廁所也增加安全扶手欄杆，盼營造更安全友善的學習環境。

教育局舉例，很多老舊校舍一開始設計，並無身障設施，全市國中小含特教班的身障生約1200名，有些孩子是肢體多重障礙，但不用讀特教班，若讀老學校，校園環境很不友善，近年爭取預算，讓各校爭取改善無障礙空間。

賴厝國小增設無障礙坡道後，讓該校資源班身障生至運動場上課的距離由原先的200公尺大幅縮短為10公尺，有助身障生提升學習效率，原本既有的無障礙廁所老舊且空間狹窄，經重新設計修建後，如廁空間符合法規且融入美學設計，讓環境更加清爽舒適。

教育局說，大智國小原有的無障礙廁所無扶手設計，且坡道地面破損嚴重，扶手也不合規定，經改善後讓身障學生及職員通行更安全便利。

教育局表示，市府重視身障學生就學環境，將持續挹注經費協助學校改善無障礙校園環境，會以身障學生的需求為出發點，持續打造更安全無礙的校園空間。

陽明國小室外通路，改善前的無障礙通行道。圖／台中市教育局提供
陽明國小室外通路，改善前的無障礙通行道。圖／台中市教育局提供
分享
賴厝國小無障礙廁所改善前。圖／台中市教育局提供
賴厝國小無障礙廁所改善前。圖／台中市教育局提供
分享
賴厝國小無障礙廁所改善後。圖／台中市教育局提供
賴厝國小無障礙廁所改善後。圖／台中市教育局提供
分享
陽明國小室外通路，改善後的無障礙通行道。圖／台中市教育局提供
陽明國小室外通路，改善後的無障礙通行道。圖／台中市教育局提供
分享

身障教育局
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

扶輪社友獻愛 捐贈台中慈愛智能發展中心接駁車

2019-07-20 12:24

帶著愛心起跑 千人齊跑拼健康做公益

2019-07-20 12:04

女孩的夢幻場景！台南女子力星球展開展

2019-07-20 11:18

新聞眼／青年低薪、高房價無解 租金補貼解怨？

2019-07-20 00:16

南投試辦需求反應式公車 沒人搭喊停

2019-07-19 23:42

平均每平方公里只有0.03個！南投觀光大縣 居民沒公車搭

2019-07-19 23:36

廣納民意修正路線 東豐快速道重啟二階環評

2019-07-19 23:32

怪哉！單身、婚育租金補貼 彰市低於中市和平區

2019-07-19 23:26

彰化、南投觀光工廠 攜手行銷

2019-07-19 23:25

埔心鄉金蜜芒果上市了 退休主任的愛心芒果評鑑奪冠

2019-07-19 20:41

南投偏鄉長照資源不足 衛福部今公告交通試辦計畫

2019-07-19 18:41

柯市長看過來 台中假牙補助超搶手

2019-07-19 14:00

減輕「無殼蝸牛」、新婚家庭負擔 彰化租金補貼放寬

2019-07-19 12:52

打破人際藩籬 豐原安康社宅如何「共好」？

2019-07-19 12:20

代替月亮懲罰你！美少女戰士特展喚醒童年回憶

2019-07-19 09:51

銀髮族假牙補助超熱門 台中不到1周近700人申請

2019-07-19 09:27

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

清淤拚市政 韓國瑜：下一步全市18萬盞路燈智能化

2019-07-19 15:34

桃園直達台北兒童新樂園 專車暑假上路受好評

2019-07-19 14:49

影／台南三爺溪兩側大雨必淹災情慘 市府宣誓整治

2019-07-19 14:30

韓國瑜Line群組疑遭色情駭入 點進是激情影院

2019-07-19 19:40

LINE防災訊息點開竟是色情網站 高市府：已通報修正

2019-07-20 00:56

影／暑期機車新手上路事故多 竹市參加駕訓班有補助

2019-07-19 21:04

影／基隆巴基斯坦廚房 異國料理好吃異國戀精彩

2019-07-19 21:07

苗栗銅鑼山區哈比丘 來到迷你的夢幻童話世界

2019-07-20 08:16

影／苗栗10億元「火車頭園區」動畫影像現雛形

2019-07-19 22:44

韓國瑜官LINE連結不雅內容 市府：Line連結導向有誤

2019-07-20 00:10

內湖停車場動土典禮 柯文哲親自主持

2019-07-19 15:45

平均每平方公里只有0.03個！南投觀光大縣 居民沒公車搭

2019-07-19 23:36

台東消滅生雞糞大作戰 農民嘆：價格太誘人

2019-07-19 15:56

浪大下海衝浪是在玩命？ 墾丁衝浪業者反擊誤導視聽

2019-07-19 18:16

埔心鄉金蜜芒果上市了 退休主任的愛心芒果評鑑奪冠

2019-07-19 20:41

影／台南鐵路地下化造成亞航社區出入困難 協調無解

2019-07-19 16:29

防災清淤 柯文哲：去年清6000公里、10萬頓汙泥

2019-07-20 11:26

韓國瑜官方LINE色情聯結 高市府：連結導向有誤

2019-07-20 01:19

ICLEI秘書長Gino來訪 韓國瑜：氣候變遷為人類共同議題

2019-07-19 14:31

水利局普查雨水下水道 發現超誇張

2019-07-20 10:50

基隆文化中心明2萬冊好書交換 前100名可獲贈新書

2019-07-19 19:54

安定力量批黃國昌政客、做民粹 時力：回頭是岸

2019-07-19 14:36

南港隧道13億誰出？柯文哲：自己花錢做 不用跟中央浪費時間

2019-07-19 23:03

嘉榮A流群聚感染 衛生局：與實習生無關

2019-07-19 20:48

韓國瑜LINE帳號連結激情影院 市府：網址連結導向有誤

2019-07-20 00:09

金門240榴砲面臨切除報廢 縣府爭取保留

2019-07-19 23:44

亞洲矽谷計畫將進駐竹科X基地 盼成人工智慧物聯網聚落

2019-07-19 16:33

u故事／老兵凋零 紅極一時紅包場漸熄燈

2019-07-19 14:40

淡水施家古厝8月復工 將串成淡水文化資產旅遊路線

2019-07-19 18:40

水啦！雲林沿海數十戶自來水「黑戶」有水了

2019-07-19 19:24

高市大雨致災 李四川促檢討改善箱涵、溝渠排水

2019-07-20 11:02

水利署科技防災 雲林北港嘉縣新港昨夜一度淹水警戒

2019-07-20 09:07

唯一就近出入道路被封閉！台南鐵路地下化 回家繞路1公里

2019-07-19 23:41

屏東另類相親！畜牧廢水再利用 倆倆投緣湊一對

2019-07-19 20:35

「公文比暑假作業還多！」 小小市長直搗鄭文燦辦公室

2019-07-19 14:36

高雄楠梓日雨量累積破190毫米！軍警冒雨出動

2019-07-20 11:41

北市人瑞禮券800變500 阿祖怒了

2019-07-19 13:44

道路挖不停惹民怨 苗縣議員促管線共構

2019-07-19 17:33

父列不分區就放棄連任？呂孫綾：民進黨不流行換柱

2019-07-20 11:25

北歐取經返台 侯友宜將吸收融入施政

2019-07-19 14:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top