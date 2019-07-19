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高雄淹水到底是不是清淤破功？ 學者：可從這點斷定

埔心鄉金蜜芒果上市了 退休主任的愛心芒果評鑑奪冠

2019-07-19 20:41聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣埔心鄉公所人事室前主任凃麗美退休後，利用家裡的農地經營有機農場，栽多種蔬菜和20株金蜜芒果樹，今年參加鄉農會舉辦的金蜜芒果評鑑脫穎而出，勇軍冠軍，她說「我是像照顧小孩一樣，用心照顧芒果樹上的每一顆芒果，因有疏果，今年採收量只有3千顆左右。」

鄉農會邀請台中區農業改良場前副場長高德錚及作物改良課助理研究員陳盟松博士、縣府農業處動物暨植物保護科科長蘇啟懷等專家擔任評審，依評分標準包括果形及大小、色澤、外觀、果肉特性、風味、重量、糖度評分；得獎名次如下：冠軍凃麗美，亞軍羅福村、姚江絨，季軍徐榮中、劉坤一、林有利，優勝吳洪容、李文男、陳騰焮、阮玉貞。

金蜜芒果是埔心鄉三蜜香鮮果之一，果實外表呈現金黃色，果肉粉嫩水分飽滿，保有土芒果般的風味，甜度20度以上，吃起來甜而不膩，鄉農會為提升金蜜芒果品質，增加產業競爭力，每年舉辦「三蜜香優質金蜜芒果評鑑活動」，40名果農拿各選出2箱、各6顆裝禮盒參加評鑑。

埔心鄉栽種金蜜芒果面積從最早的10公頃逐年增加，今年有45公頃，比去年增加約2成，農會總幹事張旗聞說，金蜜芒果產期從7月到8月底，因最近持續偶陣雨下了快2個月，造成短收，估計全鄉採收量共約50噸。

張旗聞說，農會為照顧農民都以保證價格收購，分級包裝後銷售，頂級品以每公斤200元、特級品130元收購，次級品芒果以80元到30元不等的收購價格，都比市場最常見愛文芒果價格高。

鄉農會將次級品加工開發出多項芒果副產品，像芒果乾、芒果醬、芒果凍，最受歡迎的金蜜芒果乾，每年產量約6千包，經常上市就銷售一空。去年開發試賣的2萬支芒果冰棒，這支售價80元，更創造數百萬元產值；今年以「金蜜急凍芒果冰棒」正式上市，是用整片芒果（100公克以上）急速冷凍而成，百分百原汁原味，口感綿密，推出後在網購市場獲得好評。

金蜜芒果是彰化縣埔心鄉三蜜香鮮果之一，鄉公所人事室退休主任凃麗美（中）奪得冠軍。...
金蜜芒果是彰化縣埔心鄉三蜜香鮮果之一，鄉公所人事室退休主任凃麗美（中）奪得冠軍。記者何烱榮／攝影
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金蜜芒果是彰化縣埔心鄉三蜜香鮮果之一，鄉農會都以證價格向農民收購，頂級、特級品分...
金蜜芒果是彰化縣埔心鄉三蜜香鮮果之一，鄉農會都以證價格向農民收購，頂級、特級品分裝成禮盒，次級品開發芒果乾等副產品銷售，都很受消費者喜歡。記者何烱榮／攝影
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金蜜芒果是彰化縣埔心鄉三蜜香鮮果之一，鄉公所人事室退休主任凃麗美奪得冠軍。記者何...
金蜜芒果是彰化縣埔心鄉三蜜香鮮果之一，鄉公所人事室退休主任凃麗美奪得冠軍。記者何烱榮／攝影
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金蜜芒果是彰化縣埔心鄉三蜜香鮮果之一，鄉農會總幹事張旗聞（右2）推薦今年正式上市...
金蜜芒果是彰化縣埔心鄉三蜜香鮮果之一，鄉農會總幹事張旗聞（右2）推薦今年正式上市的金蜜急凍芒果冰棒。記者何烱榮／攝影
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金蜜芒果是彰化縣埔心鄉三蜜香鮮果之一，鄉農會舉辦評鑑選出亞軍和季軍。記者何烱榮／...
金蜜芒果是彰化縣埔心鄉三蜜香鮮果之一，鄉農會舉辦評鑑選出亞軍和季軍。記者何烱榮／攝影
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金蜜芒果是彰化縣埔心鄉三蜜香鮮果之一，鄉農會開發的芒果乾很受消費者喜歡。記者何烱...
金蜜芒果是彰化縣埔心鄉三蜜香鮮果之一，鄉農會開發的芒果乾很受消費者喜歡。記者何烱榮／攝影
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芒果農民
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