木雕大師李秉圭獲人間國寶雙認證 人生70仍要勇往向前

2019-07-19 18:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣鹿港鎮木雕大師李秉圭榮獲人間國寶「鑿花技術」「傳統木雕」雙認證，彰化縣長王惠美今天向李秉圭祝賀，李秉圭說，此次得獎剛好是70歲，是人生另一歷程的開始，他期許自己在人生70開始的時候，能夠持續創作，工作再工作，勇住向前。

李秉圭繼102年獲文化部指定為文化資產保存技術「鑿花技術」保存者之後，再獲文化部審議重要傳統工藝「傳統木雕」保存者肯定(俗稱人間國寶)，文化部將7月20日在文化部文化資產園區衡道堂禮堂舉行「重要傳統藝術保存者」授證典禮，由文化部長鄭麗君親臨頒發人間國寶證書。

彰化縣長王惠美今天提前到李秉圭家中祝賀，並贈予「神韻巧藝」書法，鹿港鎮長許志宏、彰化縣議員凃淑媚、黃俊源、彰化縣文化局長張雀芬等人也前往祝賀。

王惠美表示，很感謝李秉圭老師長期對彰化縣傳統工藝推廣，能榮獲人間國寶「鑿花技術」「傳統木雕」雙保存者可說是創了紀錄，李大師不但在雕刻方面很傑出，在書畫、詩詞等方面也很有深度和厚度，是文化界不可多得的人才。