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木雕大師李秉圭獲人間國寶雙認證 人生70仍要勇往向前

2019-07-19 18:43聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣鹿港鎮木雕大師李秉圭榮獲人間國寶「鑿花技術」「傳統木雕」雙認證，彰化縣長王惠美今天向李秉圭祝賀，李秉圭說，此次得獎剛好是70歲，是人生另一歷程的開始，他期許自己在人生70開始的時候，能夠持續創作，工作再工作，勇住向前。

李秉圭繼102年獲文化部指定為文化資產保存技術「鑿花技術」保存者之後，再獲文化部審議重要傳統工藝「傳統木雕」保存者肯定(俗稱人間國寶)，文化部將7月20日在文化部文化資產園區衡道堂禮堂舉行「重要傳統藝術保存者」授證典禮，由文化部長鄭麗君親臨頒發人間國寶證書。

彰化縣長王惠美今天提前到李秉圭家中祝賀，並贈予「神韻巧藝」書法，鹿港鎮長許志宏、彰化縣議員凃淑媚、黃俊源、彰化縣文化局長張雀芬等人也前往祝賀。

王惠美表示，很感謝李秉圭老師長期對彰化縣傳統工藝推廣，能榮獲人間國寶「鑿花技術」「傳統木雕」雙保存者可說是創了紀錄，李大師不但在雕刻方面很傑出，在書畫、詩詞等方面也很有深度和厚度，是文化界不可多得的人才。

李秉圭是鹿港傳統木雕李氏家族第五代傳人，父親是木雕大師李松林，他承襲家業，也鑽研漢學、書法、繪畫、文學等，也曾獲第五屆全球中華文化薪傳獎及台灣省第20屆中興文藝獎。

彰化縣鹿港鎮木雕大師李秉圭(左)榮獲人間國寶「鑿花技術」「傳統木雕」雙認證，明天...
彰化縣鹿港鎮木雕大師李秉圭(左)榮獲人間國寶「鑿花技術」「傳統木雕」雙認證，明天將接受文化部長授證，彰化縣長王惠美(右)今天提前向李秉圭祝賀。記者林宛諭／攝影
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彰化縣鹿港鎮木雕大師李秉圭(右三)榮獲人間國寶「鑿花技術」「傳統木雕」雙認證，明...
彰化縣鹿港鎮木雕大師李秉圭(右三)榮獲人間國寶「鑿花技術」「傳統木雕」雙認證，明天將接受文化部長授證，彰化縣長王惠美(左三)等人今天提前向李秉圭祝賀。記者林宛諭／攝影
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