南投偏鄉長照資源不足 衛福部今公告交通試辦計畫

2019-07-19 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



基於南投長照資源不足問題，立委蔡培慧爭取衛福部長照接送服務補助後，衛福部今公告「長照服務資源不足地區交通接送量能提升試辦計畫」，凡有意願投入偏遠地區長照交通接送服務提供單位，可向所在地的縣市政府提出申請，解決原、偏鄉或離島地區因地處偏遠、人口分散，導致長照交通接送服務不足的情況。

立委蔡培慧表示，南投縣人口密度僅次台東縣與花蓮縣，但南投縣65歲以上人口佔17.17%，相較於全國平均14.56%高出3個百分比，老化指數則僅次於嘉義縣，是全國第二老的縣市，平均每6人就有1位65歲以上長者，有相當大的醫療與長照資源需求。

特別是南投縣由於幅員遼闊，聚落鄰里的距離偏遠，C級巷弄長照站對偏鄉長者來說還是不夠近便，社區巡迴的接送不一定符合大家的需求。交通接駁問題是志工與照顧服務者的沉重負擔，也降低長輩出門參加長照據點的活動意願，長照2.0政策好看不好用，要求衛福部提出具體解決方案。