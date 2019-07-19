彰縣開辦房屋租金補貼 照顧單身青年婚育家庭

2019-07-19 17:20 中央社 彰化19日電



為減輕青年及年輕家庭負擔，彰化縣長王惠美今天指出，縣府爭取到單身青年及婚育家庭租金補貼，無住宅單身青年每月最高可獲得2600元的住屋補貼、新婚家庭也可獲得3000元補貼。

彰化縣政府今天開記者會，說明將在22日起開放申請的「整合住宅補貼方案」及將在9月新開辦的「單身青年及婚育家庭租金補貼」，王惠美、彰化縣政府工務處長林漢斌等人都出席記者會，說明方案內容。

王惠美說，今年開始試辦「單身青年及婚育家庭租金補貼」，目前規劃補貼的對象有2種，第一是20歲到40歲沒有自有住宅的單身青年，每月平均所得只要在新台幣3萬970元以下，就有申請的資格，每戶每月最高補助金額為2600元，共有662戶的名額。

王惠美表示，為了鼓勵民眾結婚生子，只要是新婚2年或育有未成年子女，縣府提供313個名額，每戶每月最高補貼3000元，希望讓新婚夫妻不用擔心住屋的費用負擔太大，由政府來補貼租金。

林漢斌指出，在「整合住宅補貼方案」方面，縣府向內政部爭取到租金補貼及購屋貸款利息補貼，租金補貼有1560戶，可以享受到每月最高3000元的補助；購屋貸款利息補助名額有174戶，最高額度為210萬元，還款年限為20年；修繕貸款補貼有44個名額，貸款額度為80萬元，還款年限15年。

林漢斌表示，去年「整合住宅補貼方案」的購屋貸款利息補貼，爭取到1500個名額，開放申請後，名額幾乎被申請完，今年於是爭取增加名額，成為1560個，呼籲有意申請的民眾可以向工務處洽詢。