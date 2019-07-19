中市展開汰換中國製監視器 議員籲擴大清查主機

2019-07-19 16:47 中央社 台中19日電



台中市議員江肇國等人踢爆台中市地下道監視器誤用中國海康威視產品，江肇國今天除了持續追蹤並呼籲應擴大清查主機及軟體。市府表示，承包商已展開汰換，預計1週內完成。

市議員江肇國與黃守達等人接獲民眾檢舉後，昨天揭發台中市台灣大道沿線地下道監視器使用中國海康威視產品，兩人要求市府儘速汰換，以免危害資安。市府則要求得標廠商拆除中國製產品，拆除費用由廠商負責。

江肇國今天持續追蹤海康威視監視器汰換進度，他表示，經實地勘查發現，替換品為台灣本地群光電子的產品。廠商已指派進行汰換作業，台灣大道英才路口地下道已在進行更換。

江肇國進一步要求，在監視器鏡頭更換之後，也要全面清查監視器的主機設備及系統軟體，如發現為海康威視相關的產品，也要一併汰換、禁用。

台中市養護工程處長彭岑凱指出，清查後發現英才路、民權路、公益路、美村路、忠明南路東西兩側、健行路、北屯路及大甲民生路等9座地下道，共有136支海康威視監視器。

彭岑凱表示，建設局已要求廠商從今天起拆除海康威視監視器，更換為台灣群光電子的產品，並依序從台灣大道英才路逐步施工，今天上午已全數將英才路地下道監視器更換完畢，預計1週內完成所有地下道監視器更換作業。