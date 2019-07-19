減輕「無殼蝸牛」、新婚家庭負擔 彰化租金補貼放寬

2019-07-19 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



為了減輕「無殼蝸牛」青年和新婚家庭負擔，彰化縣政府今年新爭取到「單身青年及婚育家庭租金補貼」，放寬申請人每月平均所得3萬970元，彰化縣長王惠美表示，申請條件放寬後，希望能減輕年輕人的負擔，讓大家能早日存到購屋的本金。

彰化縣府工務處長林漢斌表示，「整合住宅補貼方案」7月22日至8月30日受理申請，今年縣府向內政部爭取到1560個名額租金補貼，每戶每月最高補貼3000元，補貼期限為1年，不過每人每月平均所得是1萬8582元，比較針對弱勢所得家庭，去年1500個名額幾乎被申請滿，所以今年再增加名額。

還有購屋貸款補貼及修繕貸款補貼，都是屬於貸款利息補貼，購屋貸款補貼共有174個名額，購置住宅貸款最高額度為210萬元，償還年限為20年；修繕貸款補貼則有44個名額，修繕住宅貸款最高額度為80萬元，還款年限為15年。兩項補貼還款利息以兩年期郵儲定存利率加計0.042%、或減計0.533%計算，都比目前一般銀行提供的貸款利息低很多，申請條件是家庭年所得94萬元以下。

今年新試辦的「單身青年及婚育家庭租金補貼」對象有二，其一是20歲到40歲間無自有住宅的單身青年有662個名額，每戶每月最高補貼2600元；其二是2年內新婚或育有未成年子女的家庭有313個名額，每戶每月最高補貼3000元，均補助一年，預計於8月公告，9月受理申請。