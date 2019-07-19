親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

人瑞禮送涼被 長者怨：難道我過去100年都沒被子蓋？

「京阿尼」縱火慘案33死：悲劇5小時的犯罪謎團

減輕「無殼蝸牛」、新婚家庭負擔 彰化租金補貼放寬

2019-07-19 12:52聯合報 記者林宛諭╱即時報導

為了減輕「無殼蝸牛」青年和新婚家庭負擔，彰化縣政府今年新爭取到「單身青年及婚育家庭租金補貼」，放寬申請人每月平均所得3萬970元，彰化縣長王惠美表示，申請條件放寬後，希望能減輕年輕人的負擔，讓大家能早日存到購屋的本金。

彰化縣府工務處長林漢斌表示，「整合住宅補貼方案」7月22日至8月30日受理申請，今年縣府向內政部爭取到1560個名額租金補貼，每戶每月最高補貼3000元，補貼期限為1年，不過每人每月平均所得是1萬8582元，比較針對弱勢所得家庭，去年1500個名額幾乎被申請滿，所以今年再增加名額。

還有購屋貸款補貼及修繕貸款補貼，都是屬於貸款利息補貼，購屋貸款補貼共有174個名額，購置住宅貸款最高額度為210萬元，償還年限為20年；修繕貸款補貼則有44個名額，修繕住宅貸款最高額度為80萬元，還款年限為15年。兩項補貼還款利息以兩年期郵儲定存利率加計0.042%、或減計0.533%計算，都比目前一般銀行提供的貸款利息低很多，申請條件是家庭年所得94萬元以下。

今年新試辦的「單身青年及婚育家庭租金補貼」對象有二，其一是20歲到40歲間無自有住宅的單身青年有662個名額，每戶每月最高補貼2600元；其二是2年內新婚或育有未成年子女的家庭有313個名額，每戶每月最高補貼3000元，均補助一年，預計於8月公告，9月受理申請。

林漢斌說「單身青年及婚育家庭租金補貼」申請條件很寬，3萬970元的每人每月平均所得而言，一對雙薪新婚夫婦兩人若都有4萬元薪資收入，養一個小孩，一戶三個人每人每月平均所得2萬6000多，就符合申請條件了。相關補助資訊可洽詢彰化縣政府工務處

「整合住宅補貼方案」將開始受理申請，彰化縣長王惠美(左二)等人今天在縣府舉行說明...
「整合住宅補貼方案」將開始受理申請，彰化縣長王惠美(左二)等人今天在縣府舉行說明會，提醒大家來申請補助，可減輕家庭負擔。記者林宛諭／攝影
分享
「整合住宅補貼方案」將開始受理申請，今年比較特別的是彰化縣政府新爭取到「單身青年...
「整合住宅補貼方案」將開始受理申請，今年比較特別的是彰化縣政府新爭取到「單身青年及婚育家庭租金補貼」，也放寬了申請條件。記者林宛諭／攝影
分享

租金補貼
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

打破人際藩籬 豐原安康社宅如何「共好」？

2019-07-19 12:20

代替月亮懲罰你！美少女戰士特展喚醒童年回憶

2019-07-19 09:51

銀髮族假牙補助超熱門 台中不到1周近700人申請

2019-07-19 09:27

總投資43億 埔里赤崁頂遊樂區開發案准了

2019-07-18 23:19

台中海岸淨灘 半天清出5000公斤垃圾

2019-07-18 23:17

彰縣海廢汙染 海巡署提撥地設暫置區

2019-07-18 23:14

假牙補助太受歡迎 中市再推2500名額

2019-07-18 23:11

彰化活化老屋續補助 鼓勵文化經營

2019-07-18 23:09

南投9家觀光工廠結盟 大家集中資源打團體戰

2019-07-18 18:16

台中太平水溝被封？區長：是淤積並著手排除

2019-07-18 16:56

南投最大投資！埔里赤崁頂遊樂區開發案 獲交通部核准

2019-07-18 15:31

台灣大道4座地下道監視器品牌染紅 中市府：一周內全拆

2019-07-18 15:29

台中旱溪自行車道木板露鋼釘 市府：8月中旬完工改善

2019-07-18 14:13

偏鄉蔬果上國道 國姓小農將搶攻「道農銅板經濟」

2019-07-18 14:12

綠營指地下道用黑名單監視器 中市新聞局：林佳龍任內發包

2019-07-18 13:20

中市道安影片「尷尬癌」被罵翻 黃健豪：林佳龍要求的

2019-07-18 12:31

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

南投最大投資！埔里赤崁頂遊樂區開發案 獲交通部核准

2019-07-18 15:31

下水道清淤1年抵過去3年 韓國瑜：這是我們的良心

2019-07-19 09:54

桃園捷運綠線地下潛盾工程今聯合簽約9月底、10月開工

2019-07-18 14:20

有神快拜！18秒影片證明：太子爺想兜風「攔也攔不住」

2019-07-18 14:41

竹東第二座特色兒童公園8月即將開放 附近居民期盼不已

2019-07-18 15:37

颱風後加強清淹水及淤泥 韓國瑜：全市清淤得花上兩年

2019-07-18 15:30

人瑞禮送涼被 長者：難道我過去100年都沒被子蓋？

2019-07-19 12:48

影／颱風讓南寮大道變沙道 竹市府設法改善漂沙

2019-07-18 16:58

台灣大道4座地下道監視器品牌染紅 中市府：一周內全拆

2019-07-18 15:29

反彈大！農業循環資源利用研究中心 台南4址市府否決

2019-07-18 18:45

商場強人改當有機果農 種夏雪芒果開創新藍海

2019-07-19 07:31

南投9家觀光工廠結盟 大家集中資源打團體戰

2019-07-18 18:16

驚艷！麻豆文旦果園綠油油 「雜草」生長果實更甜

2019-07-18 18:16

影／得來不易的美麗 宜蘭市在美國與洛克維市締盟

2019-07-18 14:23

影／哇！遺址文物搬動1件變20件 苗栗改善典藏空間

2019-07-18 20:33

北市280公車脫班11天 有人苦等近1小時

2019-07-19 00:31

台南警局長明升暗降？ 議員質疑政治黑手介入警政人事

2019-07-19 11:06

台中太平水溝被封？區長：是淤積並著手排除

2019-07-18 16:56

獨／北市百歲人瑞生日禮縮水 挨批「窮也不要窮老人」

2019-07-19 12:39

楊鎮浯首次出訪星馬僑社 老邁僑領機場相迎讓他很感動

2019-07-18 19:29

北市人瑞禮縮水 議員：太扯了！台北市沒這麼窮

2019-07-19 12:54

銀髮族假牙補助超熱門 台中不到1周近700人申請

2019-07-19 09:27

國民黨全國青工總會長將改選 地方喊要廣納青年入黨

2019-07-18 15:32

桃捷綠線主線工程 全數發包 拚115年完工

2019-07-18 22:50

海科館兩棲爬蟲大明星見面會 爬蟲走秀周末登場

2019-07-18 15:50

假牙補助太受歡迎 中市再推2500名額

2019-07-18 23:11

跳入近滿水位仁義潭 男帶泳圈捕魚遭消防隊員拖上岸

2019-07-19 09:51

新北輕旅行首選 坪林打造獨角仙生態樂園

2019-07-19 07:28

此生必去…東大圖書館 全球卓越建設首獎

2019-07-18 23:20

減輕「無殼蝸牛」、新婚家庭負擔 彰化租金補貼放寬

2019-07-19 12:52

漁電共生推動受阻 台鹽綠能推懶人包宣傳手冊澄清疑慮

2019-07-18 17:23

颱風惹禍 南寮大道變沙道 竹市府封道清沙

2019-07-18 22:58

丹娜絲颱風影響 嘉市兒童藝術節延期

2019-07-18 16:56

影／北歐行喊卡 侯友宜：料敵從寬 颱風形成即決定

2019-07-18 16:01

全球咖啡產值3兆 國際咖啡感官論壇登場搶攻國際市場

2019-07-18 19:18

砸9億改建花蓮火車站將完工 舊站體化身自行車補給站

2019-07-19 12:06

黃敏惠擔任「一日物流員」開箱嘉義市產業

2019-07-18 15:49

疑爆流感群聚感染 陸官：國軍高雄總醫院派員進駐

2019-07-18 17:18

總投資43億 埔里赤崁頂遊樂區開發案准了

2019-07-18 23:19

台日兩地鐵道館攜手秀館藏 交流百年鐵道技術

2019-07-19 07:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top