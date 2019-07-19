親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

長榮走過罷工低谷 歐洲布局再下一城！明年2月飛進米蘭

台中捷運明年底通車 這4站建商搶進推案

2019-07-19 09:27聯合報 記者趙容萱╱即時報導

隨著台中捷運綠線明年底通車，藍線也已進入綜合規畫階段，「軌道經濟」跟著發威，尤其沿線綠地多、商圈成熟的捷運站，更是深受換屋族喜愛，房仲業者分析台中捷運綠線文心路沿線有4大站包括向上路口G10a（文心森林公園站）、文心南五路口G12（豐樂公園站）、建國北路G13（大慶車站），以及崇德路口的G6（二分埔車站）詢問度高，建商也紛紛搶進推案。

太子建設總經理謝明汎說，太子建設在台中市七期文心森林公園南側、大墩六街推出「太子咸亨」豪宅案，採先建後售，不僅坐擁2萬8000坪的文心森林公園，走路就可達捷運綠線G10a文心森林公園站，已經全新完工。在全球跑透透的台商，特別屬意眼為憑的成屋，成交戶台商即占3成，帶動買氣。

謝明汎指出，太子咸亨規畫90坪純雙併設計，總戶數40戶，移植太子「台北信義」豪宅風格，戶戶擁無價窗景視野。鄰近有IKEA商圈、五權西路生活圈、公益路美食圈、新光三越與大遠百時尚百貨圈，生活機能相當完善與便利。

興富發「文心愛悅」專案經理高宗宇說，興富發看好八期發展，低密度開發，保有非常高的綠覆率，在台中市南屯區文心南路、文心南五路口角地、台中捷運豐樂公園站旁，推出「文心愛悅」。

高宗宇指出，「文心愛悅」周邊有3個公園，超過4萬坪的綠地森林，包括南苑公園、豐樂雕塑公園與豐富公園，學區一次到位，坐擁好市多、迪卡儂、文心秀泰廣場等商場，，規畫地下6層、地上樓高31層住宅建案，每戶25至31坪、2至3房；其中3至11樓規畫178戶、挑高4.5米，未來可作為個人工作室使用。

台中捷運綠線明年底通車，「軌道經濟」跟著發威，尤其沿線綠地多、商圈成熟的捷運站最...
台中捷運綠線明年底通車，「軌道經濟」跟著發威，尤其沿線綠地多、商圈成熟的捷運站最受青睬。記者趙容萱／攝影
分享

森林公園台商
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

這項老人補助超熱門 台中不到1周近700人申請

2019-07-19 09:27

總投資43億 埔里赤崁頂遊樂區開發案准了

2019-07-18 23:19

台中海岸淨灘 半天清出5000公斤垃圾

2019-07-18 23:17

彰縣海廢汙染 海巡署提撥地設暫置區

2019-07-18 23:14

彰化活化老屋續補助 鼓勵文化經營

2019-07-18 23:09

南投9家觀光工廠結盟 大家集中資源打團體戰

2019-07-18 18:16

台中太平水溝被封？區長：是淤積並著手排除

2019-07-18 16:56

南投最大投資！埔里赤崁頂遊樂區開發案 獲交通部核准

2019-07-18 15:31

台灣大道4座地下道監視器品牌染紅 中市府：一周內全拆

2019-07-18 15:29

台中旱溪自行車道木板露鋼釘 市府：8月中旬完工改善

2019-07-18 14:13

偏鄉蔬果上國道 國姓小農將搶攻「道農銅板經濟」

2019-07-18 14:12

綠營指地下道用黑名單監視器 中市新聞局：林佳龍任內發包

2019-07-18 13:20

中市道安影片「尷尬癌」被罵翻 黃健豪：林佳龍要求的

2019-07-18 12:31

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

絲瓜還能製成絲瓜帽 許慈良創意讓絲瓜價值更多元

2019-07-18 07:45

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

南投最大投資！埔里赤崁頂遊樂區開發案 獲交通部核准

2019-07-18 15:31

桃園捷運綠線地下潛盾工程今聯合簽約9月底、10月開工

2019-07-18 14:20

有神快拜！18秒影片證明：太子爺想兜風「攔也攔不住」

2019-07-18 14:41

台15線新竹段路面10年未整修 22日起全面刨除重鋪

2019-07-18 12:32

竹東第二座特色兒童公園8月即將開放 附近居民期盼不已

2019-07-18 15:37

綠營指地下道用黑名單監視器 中市新聞局：林佳龍任內發包

2019-07-18 13:20

中市道安影片「尷尬癌」被罵翻 黃健豪：林佳龍要求的

2019-07-18 12:31

颱風後加強清淹水及淤泥 韓國瑜：全市清淤得花上兩年

2019-07-18 15:30

苗栗三義雙潭四季小旅行 感受漫遊生活

2019-07-18 11:13

影／颱風讓南寮大道變沙道 竹市府設法改善漂沙

2019-07-18 16:58

台中太平水溝竟被封 里長：颱風來豈不淹大水

2019-07-18 13:30

台灣大道4座地下道監視器品牌染紅 中市府：一周內全拆

2019-07-18 15:29

反彈大！農業循環資源利用研究中心 台南4址市府否決

2019-07-18 18:45

高雄市規畫營造光輝十月 雙十節光復節全面迎僑胞

2019-07-18 12:32

打狗夜市違法營業　挑戰韓市長公權力

2019-07-18 12:05

影／得來不易的美麗 宜蘭市在美國與洛克維市締盟

2019-07-18 14:23

驚艷！麻豆文旦果園綠油油 「雜草」生長果實更甜

2019-07-18 18:16

南投9家觀光工廠結盟 大家集中資源打團體戰

2019-07-18 18:16

影／哇！遺址文物搬動1件變20件 苗栗改善典藏空間

2019-07-18 20:33

防災紅背心從北歐穿到台灣 侯友宜：市長的責任

2019-07-18 10:28

台中太平水溝被封？區長：是淤積並著手排除

2019-07-18 16:56

楊鎮浯首次出訪星馬僑社 老邁僑領機場相迎讓他很感動

2019-07-18 19:29

國民黨全國青工總會長將改選 地方喊要廣納青年入黨

2019-07-18 15:32

商場強人改當有機果農 種夏雪芒果開創新藍海

2019-07-19 07:31

海科館兩棲爬蟲大明星見面會 爬蟲走秀周末登場

2019-07-18 15:50

北市280公車脫班11天 有人苦等近1小時

2019-07-19 00:31

影／北歐行喊卡 侯友宜：料敵從寬 颱風形成即決定

2019-07-18 16:01

此生必去…東大圖書館 全球卓越建設首獎

2019-07-18 23:20

漁電共生推動受阻 台鹽綠能推懶人包宣傳手冊澄清疑慮

2019-07-18 17:23

全球咖啡產值3兆 國際咖啡感官論壇登場搶攻國際市場

2019-07-18 19:18

黃敏惠擔任「一日物流員」開箱嘉義市產業

2019-07-18 15:49

為落實住宅安全 雲林縣長張麗善擔任志工到宅裝住警器

2019-07-18 13:07

疑爆流感群聚感染 陸官：國軍高雄總醫院派員進駐

2019-07-18 17:18

丹娜絲颱風影響 嘉市兒童藝術節延期

2019-07-18 16:56

心繫居民安危 侯友宜剛返台就到汐止視察勘災

2019-07-18 14:22

全國義民祭在新竹縣 7月21日熱鬧遶境祈福登場

2019-07-18 13:12

林口臨檢擴大實施 防制街頭暴力

2019-07-18 10:26

接地氣！苗縣召開青年事務委員會 青年共商創新苗栗

2019-07-18 20:19

桃捷綠線主線工程 全數發包 拚115年完工

2019-07-18 22:50

花壇排水清淤 清潔人員辛苦 大家不要再亂丟垃圾

2019-07-18 12:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top