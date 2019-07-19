台中捷運明年底通車 這4站建商搶進推案
隨著台中捷運綠線明年底通車，藍線也已進入綜合規畫階段，「軌道經濟」跟著發威，尤其沿線綠地多、商圈成熟的捷運站，更是深受換屋族喜愛，房仲業者分析台中捷運綠線文心路沿線有4大站包括向上路口G10a（文心森林公園站）、文心南五路口G12（豐樂公園站）、建國北路G13（大慶車站），以及崇德路口的G6（二分埔車站）詢問度高，建商也紛紛搶進推案。
太子建設總經理謝明汎說，太子建設在台中市七期文心森林公園南側、大墩六街推出「太子咸亨」豪宅案，採先建後售，不僅坐擁2萬8000坪的文心森林公園，走路就可達捷運綠線G10a文心森林公園站，已經全新完工。在全球跑透透的台商，特別屬意眼為憑的成屋，成交戶台商即占3成，帶動買氣。
謝明汎指出，太子咸亨規畫90坪純雙併設計，總戶數40戶，移植太子「台北信義」豪宅風格，戶戶擁無價窗景視野。鄰近有IKEA商圈、五權西路生活圈、公益路美食圈、新光三越與大遠百時尚百貨圈，生活機能相當完善與便利。
興富發「文心愛悅」專案經理高宗宇說，興富發看好八期發展，低密度開發，保有非常高的綠覆率，在台中市南屯區文心南路、文心南五路口角地、台中捷運豐樂公園站旁，推出「文心愛悅」。
高宗宇指出，「文心愛悅」周邊有3個公園，超過4萬坪的綠地森林，包括南苑公園、豐樂雕塑公園與豐富公園，學區一次到位，坐擁好市多、迪卡儂、文心秀泰廣場等商場，，規畫地下6層、地上樓高31層住宅建案，每戶25至31坪、2至3房；其中3至11樓規畫178戶、挑高4.5米，未來可作為個人工作室使用。
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