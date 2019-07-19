這項老人補助超熱門 台中不到1周近700人申請

2019-07-19 09:27 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中銀髮族全口活動式假牙裝置補助很搶手，今年市府編列6千萬元嚴重不足，一月就告罄，停了半年，經追加1億元預算、約2500名額，在本月10日起開放申請，不到1周就有668人申請，非常搶手。南投縣政府今年編列4300萬元，名額都搶光了，南投縣長林明溱允諾明年設法籌措經費；彰化縣政府今年編列2億元，約可補助6500人，2000多人申請，今年排不到的長者將優先在明年補助。

台中市衛生局長曾梓展說，對長輩好的福利政策，市府承諾一定會持續辦理。108年度老人假牙裝置補助計畫「維持原補助條件」，提供補助設籍本市滿一年、全口可用牙齒10顆以下，或上下排牙齒咬合5組以下重度及極重度缺牙的長輩活動式假牙，全口最高補助4萬元，終生補助1次。

台中市衛生局說，台中市政府考量老人家因無牙所造成的身體營養不良，以及因咀嚼不完整所造成的身體疾患，間接增加社會照護成本，100年起推動銀髮族全口活動式假牙裝置補助，逐年編列經費，截至去年底，7年共補助4萬4411人裝置假牙。

台中市衛生局推估，約14%老人需要裝設假牙，以今年初台中市老人計算，約有4萬7600人需要將假牙，扣除已申請者，約還有3189人有需求，近期追加1億元，本月10日重新開放申請，一旦經費用罄，屆時會爭取市府財源挹注，待追加預算完竣，再次開放申請。