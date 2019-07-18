老屋活化再利用 縣府繼續補助 達人分享經驗

2019-07-18 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣「歷史老屋活化再利用補助計畫」將繼續執行，今年補助經費有2100萬元，彰化市小西紅葉旅社負責人蘇舜皇說，老屋有很多建築工法是現今年輕師傅做不出來的，他也分享將老旅社轉型為紅葉親子童玩館的歷程。

彰化縣文化局今天舉行「歷史老屋活化再利用補助計畫」說明會，彰化縣副縣長洪榮章說，不少深具歷史意義的老屋年久失修，非常可惜，透過民間力量的整合、公私協力來活化有歷史意義的老屋，也能擦亮彰化文化古城招牌。

文化局長張雀芬表示，彰化縣去年老屋活化申請案共29件，補助1459萬元，包括老屋小型修繕類23件、文化經營類6件，今年中央與彰化縣政府繼續補助2100萬元，讓民眾申請老屋修繕及活化。

今天也邀請老屋活化的彰化市小西紅葉旅社的蘇舜皇、帶領學生認養活化南郭宿舍的南郭國小老師陳宥妤、琴瑟合林實業公司的林加進分享老屋活化經驗，洪榮章並主持老屋點燈啟動儀式，希望能繼續推動老屋活化、再造老屋風華。

蘇舜皇說，父母因年紀大了，不再經營旅社，但他保留下老建物，轉型為紅葉親子童玩館，也吸引許多大專院校教授帶領學生來研究，紅葉親子童玩館不賣童玩，但是研究童玩，童玩在古代就是教材，現在他們推廣童玩，並結合特教藝術治療，也把童玩延伸運用到長照老人復健。

老屋活化補助項目包含「小型修繕類」和「文化經營類」，修繕補助每案最高60萬元，如同意修繕後無償提供給文化局使用五年者，最高可補助90萬元，文化局可再轉租給有興趣活化經營的年輕人承租，老屋修好後若做文化經營，例如開獨立書店、咖啡廳、文史導覽等，每個月也補助給經營者最高5000元租金。