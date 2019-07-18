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老屋活化再利用 縣府繼續補助 達人分享經驗

2019-07-18 19:19聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣「歷史老屋活化再利用補助計畫」將繼續執行，今年補助經費有2100萬元，彰化市小西紅葉旅社負責人蘇舜皇說，老屋有很多建築工法是現今年輕師傅做不出來的，他也分享將老旅社轉型為紅葉親子童玩館的歷程。

彰化縣文化局今天舉行「歷史老屋活化再利用補助計畫」說明會，彰化縣副縣長洪榮章說，不少深具歷史意義的老屋年久失修，非常可惜，透過民間力量的整合、公私協力來活化有歷史意義的老屋，也能擦亮彰化文化古城招牌。

文化局長張雀芬表示，彰化縣去年老屋活化申請案共29件，補助1459萬元，包括老屋小型修繕類23件、文化經營類6件，今年中央與彰化縣政府繼續補助2100萬元，讓民眾申請老屋修繕及活化。

今天也邀請老屋活化的彰化市小西紅葉旅社的蘇舜皇、帶領學生認養活化南郭宿舍的南郭國小老師陳宥妤、琴瑟合林實業公司的林加進分享老屋活化經驗，洪榮章並主持老屋點燈啟動儀式，希望能繼續推動老屋活化、再造老屋風華。

蘇舜皇說，父母因年紀大了，不再經營旅社，但他保留下老建物，轉型為紅葉親子童玩館，也吸引許多大專院校教授帶領學生來研究，紅葉親子童玩館不賣童玩，但是研究童玩，童玩在古代就是教材，現在他們推廣童玩，並結合特教藝術治療，也把童玩延伸運用到長照老人復健。

老屋活化補助項目包含「小型修繕類」和「文化經營類」，修繕補助每案最高60萬元，如同意修繕後無償提供給文化局使用五年者，最高可補助90萬元，文化局可再轉租給有興趣活化經營的年輕人承租，老屋修好後若做文化經營，例如開獨立書店、咖啡廳、文史導覽等，每個月也補助給經營者最高5000元租金。

「歷史老屋活化再利用補助計畫」補助資格為彰化縣內非文資建築、且於民國60年前興建完成，具有歷史、文化，並有保存再生價值者，申請對象為歷史老屋或其土地所有權人或使用人，或各基金會、文史工作室、團體或教育學術單位均可申請，受理申請到9月30日止。

彰化縣文化局今天舉行「歷史老屋活化再利用補助計畫」說明會，帶領學生認養活化南郭宿...
彰化縣文化局今天舉行「歷史老屋活化再利用補助計畫」說明會，帶領學生認養活化南郭宿舍的南郭國小老師陳宥妤也分享老屋活化的歷程。記者林宛諭／攝影
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彰化縣文化局今天舉行「歷史老屋活化再利用補助計畫」說明會，也請活化老屋的達人分享...
彰化縣文化局今天舉行「歷史老屋活化再利用補助計畫」說明會，也請活化老屋的達人分享經驗。圖／彰化縣府提供
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小西紅葉旅社負責人蘇舜皇說，老屋有很多建築工法是現今年輕師傅做不出來的，他也分享...
小西紅葉旅社負責人蘇舜皇說，老屋有很多建築工法是現今年輕師傅做不出來的，他也分享將老旅社轉型為紅葉親子童玩館的歷程。記者林宛諭／攝影
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彰化縣文化局今天舉行「歷史老屋活化再利用補助計畫」說明會，帶領學生認養活化南郭宿...
彰化縣文化局今天舉行「歷史老屋活化再利用補助計畫」說明會，帶領學生認養活化南郭宿舍的南郭國小老師陳宥妤也分享老屋活化的歷程。記者林宛諭／攝影
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老屋文化局
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