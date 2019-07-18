南投最大投資！埔里赤崁頂遊樂區開發案 獲交通部核准

2019-07-18 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



麗寶集團將在南投投下最大的開發案。南投縣建設處長李正偉上午表示，交通部已同意「南投埔里赤崁頂遊樂區開發案」計畫，這塊鄰近中台禪寺的5筆用地，占地達44.7公頃，目前依功能變更為主題旅館度假區、養身渡假區及體驗區，以及世界花園主題遊樂區、餐飲住宿服務區等，提供 680間客房可容1200人住宿，麗寶集團指出，預計112年後第一期完工開幕，總投資達43億元。

麗寶集團表示，這塊「赤崁頂遊樂區」占地約45公頃，已取得地上權50年，標租12年以來一直都在種咖啡樹、樹葡萄、落羽松、青楓及五葉松，去年地目變更獲准現已動工，計畫要作健康、養生、生態、親子遊樂園，好不容易獲准地目變更後，終於取得南投縣政府的同意開發，預計包括飯店、健康養生的投資要花30億元，第一期預定3年後可完成。

由於未來主題樂園遊樂區內，集團考慮各個年齡層，將設有世界花園、雕塑公園、展藝館、活動廣場、室内遊戲館、冒險樂園、兒童王國、南島文化館、可愛動物區、水世界、工藝創作中心、花鳥園、花園迷宮、商店街等遊樂項目外，也會興建主題旅館及養生渡假村合計680房間，可提供1200人住宿。