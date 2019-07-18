台灣大道4座地下道監視器品牌染紅 中市府：一周內全拆

2019-07-18 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市地下道使用中國大陸海康威視品牌監視系統一事，民進黨市議員江肇國實地勘察發現，台灣大道延線地下道幾乎「全部淪陷。」海康威視是中國官方大力扶持的廠商，也被行政院列入公務機關禁止採購名單，江肇國要求市府應全面清查，汰換並禁用該品牌產品。

建設局表示，4座地下道，每座16個監視器，只要是海康威視，將在一週內全部汰換！

江肇國表示，台灣大道五權路、英才路、美村路及忠明路等地下道，發現全部都裝有海康威視的監視鏡頭。

江肇國也向建設局詢問，建設局表示自2012年起就陸續在地下道裝設監視系統，原本未使用大陸品牌，但之後遇損壞需汰換時，因爲標案只考慮硬體規格，沒有限定品牌，所以陸續換成了大陸海康威視的產品。

江肇國說，行政院很快會宣布海康威視入黒名單。建設局承諾未來會配合行政院公布的禁止採購清單，禁用中國華為、中興以及海康威視的產品，現有設備也儘速汰換更新。

江肇國說明，海康威視背後最大股東就是中國大陸政府，協助中國政府部署天眼系統，已在國際上被認為有資安疑慮。