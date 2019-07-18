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地下道監視器中國製造 中市府：一週內全面汰換

2019-07-18 15:02中央社 台中18日電

台中市議員黃守達指出台中英才路丶民權路地下道使用大陸黑名單監視器。圖/黃守達提供
台中市議員黃守達指出台中英才路丶民權路地下道使用大陸黑名單監視器。圖/黃守達提供
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台中市台灣大道沿線多處地下道裝設的監視器為中國海康威視監視系統，台中市政府表示，廠商未注意廠牌誤用，一週內將全面汰換，並全面體檢台中市各地下道的監視器。

台中市議員黃守達、江肇國接獲民眾陳情，指出台灣大道民權路、英才路、五權路、美村路、忠明南路等處地下道的監視器，是中國海康威視製造。由台中市建設局裝設，民權地下道處在2017年裝設，英才地下道處則是2019年6月裝設。

黃守達表示，「Hikvision 海康威視」在中國有參與社會信用制度與天網制度，也為中國新疆「再教育營」提供監控技術。海康威視被控蒐集中國數億人口的臉孔資料，有著非常惡劣的人權紀錄，對全球資安造成危害，要求市府全面清查，黑名單廠商逐步更換。

江肇國指出，建設局自2012年起就陸續在地下道裝設監視系統，原本未使用中國品牌，但之後遇損壞需汰換時，因標案只考慮硬體規格，沒有限定品牌，所以陸續被換成了中國海康威視的產品。

江肇國、黃守達要求市府，面對中國的滲透不能毫無危機意識，應針對現有設備做全面性的清查，並汰換、禁用這些有疑慮的中國產品

台中市建設局表示，海康威視直到今天為止，並未被列入黑名單，當時廠商找產品時依據功能規格，但契約中明訂，不能使用中國大陸的產品，廠商沒注意到廠牌誤用，將要求廠商在一週內全面汰換，更換非大陸產品，全市地下道也會全面清查。

台中市黑名單新疆
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