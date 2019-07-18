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認識《與惡》應思聰 《還想牽著你的手》在中榮展出

2019-07-18 14:23聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台劇《我們與惡的距離》中，劇中人物應思聰為思覺失調症患者，從到底什麼是思覺失調症？即日起《還想牽著你的手》思覺失調症特展在台中榮總婦幼大樓一樓大廳展出，希望主角思覺失調症患者小星的故事，病友了解自己並不孤單，仍有其他病友也在積極治療中，展期到7月底，台中榮總安排多名患者現身說法，鼓勵更多患者穩定接受治療，擁抱新的人生。

思覺失調症在早年被稱為精神分裂症」，由於讓許多病友與家屬因為社會的不解與標籤化，難以得到支持與幫助，經正名為「思覺失調症」。思覺失調症是腦的疾病，發病年齡早，男性約10到25歲，女性落在25到35歲，常被誤為「抗壓性低」、無法獨立等。

台中榮民總醫院精神部主任藍祚鴻說，思覺失調症症狀包括幻聽、妄想、社交退縮等，屬於腦部疾病，是可以治療的，發病頭五年為黃金治療期，及早持續治療能讓大腦維持基本的運作與功能，降低復發風險。任意斷藥復發風險是穩定治療者的5倍，更可能導致腦部不可逆的損傷惡化。

33歲的患者小南十年前發病，常常覺得同事和朋友都在背後說壞話，工作都做不久，也沒有病識感，不願意好好吃藥，造成多次復發反覆入院，在台中榮總精神部醫療團隊的協助下穩定病情，改為透過居家治療追蹤，3個月打一次針已有一年，不但有穩定工作，日常會和朋友出去看電影、打籃球、去日本、東南亞旅遊，笑容也越來越多，今年初還結婚圓了成家的夢。

台中榮民總醫院精神部醫師蔡佳叡說，治療效果好，為何有的患者不吃藥？部份病人沒有病識感，也有的覺得不舒服，或漏吃藥。26歲張姓女護理師就學時有幻聽，以為同學講她壞話，到診所就業，以為病患對她指指點點，換了好幾家診所、工作，前後都做不到一個月，在家人協助下入院治療，先以口服藥物治療，效果不彰，影響求職，第二次入院時，經與醫師討論後，使用長效針劑治療，幻聽減輕許多，如今3個月回診一次，成功回歸職場超過一年。

《還想牽著你的手》思覺失調症特展即日起在台中榮總婦幼大樓一樓大廳展出。記者趙容萱...
《還想牽著你的手》思覺失調症特展即日起在台中榮總婦幼大樓一樓大廳展出。記者趙容萱／攝影
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《還想牽著你的手》思覺失調症特展即日起在台中榮總婦幼大樓一樓大廳展出。記者趙容萱...
《還想牽著你的手》思覺失調症特展即日起在台中榮總婦幼大樓一樓大廳展出。記者趙容萱／攝影
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思覺失調症患者台中榮總
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