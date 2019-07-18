台中旱溪自行車道木板露鋼釘 市府：8月中旬完工改善

2019-07-18 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



民進黨台中市議員江肇國、曾朝榮近日接獲民眾反映，旱溪沿岸松竹路至太原路段自行車道有多處損壞情形，數月未見改善。市府表示，已要求施工廠商加強工程進度，預計於8月中旬前完成。

江肇國指出，實際勘查發現自行車道硬體確有多處損壞，且未見任何警告或者防護措施。因該處無論早晚皆有民眾前來騎車或是跑步，也常有親子同來休閒、運動，如因硬體設施損壞而造成意外，後果將不堪設想。

江肇國表示，旱溪自行車道開放以來早晚皆有許多民眾前來運動，尤其近年路跑風氣盛行，因此就算夜間也常見許多民眾揪團夜跑。

現場勘查自行車道橋下段地面積了一層厚厚的泥土和垃圾，如遇下雨便泥濘不堪外；車道木條也有多處斷裂損毀、鋼釘外露。江肇國質疑，民眾被損壞的木條絆倒，很可能會撞上地上裸露、生鏽的鋼釘，這後果市府要如何負責?

曾朝榮表示，自行車道是許多市民運動的首選，更是營造親子間互動最佳的選擇，每逢假日總吸引許多人來騎車，自行車道道路平坦，以及沿途環境景觀，備受關注。

曾朝榮說，北屯旱溪沿岸松竹路至太原路段的自行車道，好幾個月前就出現多處破損情形，再來又是雨季的開始，更會造成市民行駛的安全，但經多次反映市府從未重視改善，甚至出現亂倒垃圾，影響市容觀瞻，飽受民眾詬病，曾朝榮要求市府應定期維護、整修，確保安全，避免成為髒亂點，浪費公帑。

江肇國追查指出，該自行車道修復工程去年底即由交通局標出，工程告示牌上的施工期限是4月22日到6月底，但工程至今仍未完成。江肇國呼籲市府，應盡快將損毀處修復，並做好維護工作。否則等意外發生了，再多的補救措施也難以彌平傷害。

市府交通局表示，目前松竹二號橋頭(松竹路旱溪東路口)正辦理旱溪自行車道平台鋪面改善工程，將原木板鋪面改為混泥土鋪面，原定於7月上旬前完工，但施工期間受下雨天候影響進度，導致完工日期延後，市府已要求施工廠商加強工程進度，預計於8月中旬前完成。