綠營指地下道用黑名單監視器 中市新聞局：林佳龍任內發包

2019-07-18 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市議員黃守達接到民眾陳情，台灣大道民權路、英才路兩地下道，發現來自中國大陸「海康威視」的監視器，黃守達到現場查證，確認屬實。黃守達要求市府全面清查台中市的監視器系統，只要是公務機關禁止採購的黑名單「一個都不能留。」

台中市建設局表示，這批監視器是106年丶108年裝設，監視器是由廠商直接派工。

黃守達指出，台灣大道民權路、英才路兩處地下道的監視器系統，由建設局裝設，民權地下道處於106年裝設，英才地下道處則於108年裝設「顯然台中市政府仍持續引進海康威視的監視器系統。」

黃守達強調，「Hikvision 海康威視」參與大陸社會信用制度與天網制度，為中國新疆「再教育營」提供監控技術。

黃守達表示海康威視被控蒐集了中國數億人口的臉孔資料，有著非常惡劣的人權紀錄，也對全球資安造成危害。

黃守達指出，目前行政院與國安會已達成共識，包含海康威視三家廠商將列入我公務機關禁止採購的黑名單。黃守達呼籲盧秀燕市長，全面清查台中市的監視器系統，如果有黑名單廠商，就要逐步更換排除。