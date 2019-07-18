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綠營指地下道用黑名單監視器 中市新聞局：林佳龍任內發包

2019-07-18 13:20聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市議員黃守達接到民眾陳情，台灣大道民權路、英才路兩地下道，發現來自中國大陸「海康威視」的監視器，黃守達到現場查證，確認屬實。黃守達要求市府全面清查台中市的監視器系統，只要是公務機關禁止採購的黑名單「一個都不能留。」

台中市建設局表示，這批監視器是106年丶108年裝設，監視器是由廠商直接派工。

黃守達指出，台灣大道民權路、英才路兩處地下道的監視器系統，由建設局裝設，民權地下道處於106年裝設，英才地下道處則於108年裝設「顯然台中市政府仍持續引進海康威視的監視器系統。」

黃守達強調，「Hikvision 海康威視」參與大陸社會信用制度與天網制度，為中國新疆「再教育營」提供監控技術。

黃守達表示海康威視被控蒐集了中國數億人口的臉孔資料，有著非常惡劣的人權紀錄，也對全球資安造成危害。

黃守達指出，目前行政院與國安會已達成共識，包含海康威視三家廠商將列入我公務機關禁止採購的黑名單。黃守達呼籲盧秀燕市長，全面清查台中市的監視器系統，如果有黑名單廠商，就要逐步更換排除。

建設局指出，海康威視的監視器傳列入黑名單，但目前政府還未公告。如果不符合規定，當然要拆掉，並了解是否造成資安危害，建設局會清查全市地下道監視器。

台中市議員黃守達指出台中英才路丶民權路地下道使用大陸黑名單監視器。圖/黃守達提供
台中市議員黃守達指出台中英才路丶民權路地下道使用大陸黑名單監視器。圖/黃守達提供
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台中市黑名單資安
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