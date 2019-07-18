親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

印尼羽賽／苦戰3局扳倒超級丹 周天成驚險晉8強

台灣民族性殺了日本名店？網：工讀生薪資別求職人水準

花壇排水清淤 清潔人員辛苦 大家不要再亂丟垃圾

2019-07-18 12:50聯合報 記者林宛諭╱即時報導

為了防範颱風來襲造成淹水，縣府水資處巡查花壇排水發現箱涵內部又有大量垃圾淤塞影響正常水流，已派清潔人員清淤，以確保排水暢通無阻。

水資處表示，上月10日水資處進行花壇排水瓶頸中橋街跨越台一線的箱涵清淤作業後，恢復正常排水功能，但近日再進行巡查時又發現大量垃圾淤塞，昨天進行颱風前的緊急清淤工作，也呼籲民眾勿亂倒垃圾，不僅製造髒亂也會阻斷排水，造成淹水。

縣府水資處派清潔人員清理花壇排水箱涵淤塞的垃圾，清潔人員汗流浹背的趕工。圖／彰化...
縣府水資處派清潔人員清理花壇排水箱涵淤塞的垃圾，清潔人員汗流浹背的趕工。圖／彰化縣府提供
分享
縣府水資處巡查花壇排水發現箱涵內部又有大量垃圾淤塞影響正常水流，已派清潔人員清淤...
縣府水資處巡查花壇排水發現箱涵內部又有大量垃圾淤塞影響正常水流，已派清潔人員清淤，以確保排水暢通無阻。圖／彰化縣府提供
分享

颱風淹水
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

綠營指地下道用黑名單監視器 中市新聞局：林佳龍任內發包

2019-07-18 13:20

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

絲瓜還能製成絲瓜帽 許慈良創意讓絲瓜價值更多元

2019-07-18 07:45

立委選舉／台中五選區 選將促綠做民調

2019-07-17 23:40

離岸風電併聯最後一哩路 彰工升壓站環評過關

2019-07-17 23:30

台中綠空廊道首期先用為快 土堤爭議再起

2019-07-17 22:47

颱風環流影響 中市臭氧濃度上升空品不良

2019-07-17 22:20

議員籲大智路快打通 盧秀燕：為價購大智慧大樓找解方

2019-07-17 19:09

配天宮正殿石獅原來是古物 城隍遶境南投眼尖民眾發現

2019-07-17 19:09

員林大排灘地變成香蕉園 彰化縣府趕在颱風來襲前剷除

2019-07-17 18:39

大城鄉海堤被點名全台第二髒 環保局動員清理

2019-07-17 17:20

這家愛心企業捐不停 再捐弱勢千件蚊帳防登革熱

2019-07-17 15:48

高架鐵路下綠空廊道動工 盧秀燕：未來市民休閒熱點

2019-07-17 14:09

綠川得奬也有事？綠指現任沾光 中市府：政黨輪替

2019-07-17 14:03

戲遊海線 台中海線有民歌和歌仔戲等精彩巡迴表演

2019-07-17 12:54

台中北區北屯區立委選舉 劉國隆：民進黨快辦民調提名

2019-07-17 12:16

中斷至少40年 合興宮炸彈媽恢復步行遶境尋古鄉路

2019-07-17 12:12

南投宣導交通安全牛頭馬面助陣 萌鹿少女也出動

2019-07-17 11:36

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

基隆明午起風雨大 林右昌：停班停課北北基共同決定

2019-07-17 15:40

吃麵多收30元冷氣費遭投訴 店家喊冤：有先告知

2019-07-17 19:53

高捷岡山延伸線二階工程 環評通過

2019-07-17 16:57

影╱颱風外圍環流影響高溫 苗縣民看溫度計「天啊！40度」

2019-07-17 15:32

影╱颱風來了高雄市長韓國瑜看每雨必淹神農路清淤

2019-07-17 19:01

萬一掉下來就300萬不見了 宜縣府防颱速拆飛天火車

2019-07-17 15:23

影／好望角到白沙屯推「電動自行車」 首長立委試乘

2019-07-17 20:41

古寧村民要把國家公園趕出去 陳玉珍出面協商

2019-07-17 18:06

高雄仁武產業園區、高捷岡山路竹延伸線 通過環評

2019-07-17 21:09

配天宮正殿石獅原來是古物 城隍遶境南投眼尖民眾發現

2019-07-17 19:09

雲林今天最高溫出現在這 小心熱傷害

2019-07-17 18:10

颱風丹娜絲陸警解除 花蓮夏日活動恢復

2019-07-17 22:37

絲瓜還能製成絲瓜帽 許慈良創意讓絲瓜價值更多元

2019-07-18 07:45

蝦蛄拍仔肉質像龍蝦價格不到一半 海科館將繁殖

2019-07-17 23:27

台東婦人被玻璃碎片割傷 丹娜絲颱風在台首名傷患

2019-07-17 21:02

影╱新天堂樂園新設滑水道 500元玩到底

2019-07-17 15:37

「1＋1＋1＞3」台科、屏科合併中 雲科大也加入併校

2019-07-18 13:10

颱風不影響金門 縣長楊鎮浯明日出訪新馬

2019-07-17 18:17

南港車站機車違停嚴重 居民苦不堪言

2019-07-17 20:45

申辦住宅補貼別跑錯！桃市住宅發展處搬進中路二號社宅

2019-07-17 14:44

基隆市府再奪國家卓越建設大獎 林右昌：5年努力成果

2019-07-17 19:43

選不選立委？黃珊珊：沒人知道明天會有什麼變化

2019-07-18 09:23

中市道安影片「尷尬癌」被罵翻 黃健豪：林佳龍要求的

2019-07-18 12:31

高架鐵路下綠空廊道動工 盧秀燕：未來市民休閒熱點

2019-07-17 14:09

台15線新竹段路面10年未整修 22日起全面刨除重鋪

2019-07-18 12:32

員林大排灘地變成香蕉園 彰化縣府趕在颱風來襲前剷除

2019-07-17 18:39

議員籲大智路快打通 盧秀燕：為價購大智慧大樓找解方

2019-07-17 19:09

影╱香蕉收入保險試辦 蕉農納悶：屏東有補助 高雄卻沒有

2019-07-17 14:17

此生必去！台東大學圖書館獲2019年全球卓越建設獎首獎

2019-07-18 13:28

防災紅背心從北歐穿到台灣 侯友宜：市長的責任

2019-07-18 10:28

丹娜絲陸警解除 花蓮紅面鴨FUN暑假20日恢復演出

2019-07-17 21:51

台知園區審查會場外農民抗議 楊文科：一肩挑起來承擔

2019-07-17 19:07

綠川得奬也有事？綠指現任沾光 中市府：政黨輪替

2019-07-17 14:03

報廢車輛長期停路旁占用 交通隊強制拖吊

2019-07-17 15:26

高雄市規畫營造光輝十月 雙十節光復節全面迎僑胞

2019-07-18 12:32

打狗夜市違法營業　挑戰韓市長公權力

2019-07-18 12:05

綠營指地下道用黑名單監視器 中市新聞局：林佳龍任內發包

2019-07-18 13:20

新竹縣府將調整計畫 台知園區縮減近50公頃

2019-07-17 21:29

花蓮之光！ 國際賽射下5金4銀1銅 小將今凱旋歸國

2019-07-17 18:52

專用停車位卻停滿自行車 身障者：形同虛設、格外諷刺

2019-07-17 18:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top