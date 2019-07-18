花壇排水清淤 清潔人員辛苦 大家不要再亂丟垃圾

2019-07-18 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



為了防範颱風來襲造成淹水，縣府水資處巡查花壇排水發現箱涵內部又有大量垃圾淤塞影響正常水流，已派清潔人員清淤，以確保排水暢通無阻。