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中市道安影片「尷尬癌」被罵翻 黃健豪：林佳龍要求的

2019-07-18 12:31聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中市政府交通局日前拍攝《路口慢看停》影片，局長葉昭甫、台中市道安委員藉由舞蹈宣導交通安全觀念。影片上網後，遭到網友抨擊內容太差。台中市國民黨議員黃健豪說，影片根本不是網友說的花20萬拍，一切都是假新聞誤導，「要找原因，這件事情的始作俑者根本就是前台中市市長，現在的交通部林佳龍大部長啊！」

黃健豪今天在臉書上表示，台中市交通局道安影片的舞蹈和歌曲，讓人看了滿滿的尷尬癌，參與其中的局長葉昭甫也是既認真又尷尬，令人不忍。但事出必有因，台中市交通局忙都忙死了，每天也都有交通局相關業務的會勘，經常在大太陽底下為了幾個車位或紅綠燈爭論，怎麼會有時間、閒情逸致拍這個影片來逗大家笑呢？

黃健豪抨擊，真的要找原因，這件事情的始作俑者根本就是前台中市市長，現在的交通部林佳龍。

黃健豪說，多縣市都拍了類似的影片，唯獨台中市的影片被特別關注，幾個特定的粉專甚至還找出預算出，煞有其事的把年度的交通安全宣導計畫20萬，扭曲為這支影片花20萬拍攝，引起許多網友及市民的不滿。

但台中市這支影片，是交通局的同仁自己拍的，黃健豪說，「成本為零，中央更沒有撥預算」，所以這個讓交通局同仁額外拍影片還被取笑的慣老闆，就是中央部會的長官們。

黃健豪說，大家都年輕過，也被長官凹過，不要為難拍這支影片的公務人員，而是該去問問林佳龍部長，這個創意到底是哪來的？凹公務員拍零元短片推動交通安全，是在消費公務員，還是羞辱交通部的專業？

黃健豪建議，那既然是中央政府的交通部要求各縣市政府交通局拍攝的舞蹈，衷心期盼，交通部長林佳龍也跳一支舞給大家看，看看怎麼跳才不會尷尬，「大家說好不好啊？」

台中市政府交通局日前拍攝《路口慢看停》影片，影片上網後，遭到網友抨擊內容太差。台...
台中市政府交通局日前拍攝《路口慢看停》影片，影片上網後，遭到網友抨擊內容太差。台中市國民黨議員黃健豪說，影片根本不是網友說的花20萬拍，一切都是假新聞誤導，「要找原因，這件事情的始作俑者根本就是前台中市市長，現在的交通部林佳龍大部長啊！」圖／取自黃健豪臉書
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台中市林佳龍
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