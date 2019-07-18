絲瓜還能製成絲瓜帽 許慈良創意讓絲瓜價值更多元

2019-07-18 07:45 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



訪客走進青農許慈良的絲瓜園，都會自然地發出一聲「哇」，一串串長長的絲瓜讓人有來到絲瓜林的感覺；很平常的絲瓜，在許慈良和家人巧思下，開發出絲瓜水、菜瓜布，及可遮陽又透氣的絲瓜帽，還有古亭畚等高附加價值的商品。

彰化縣是台灣巨峰葡萄的主要產地，42歲的許慈良是二水鄉第一個栽培巨峰葡萄的青農。他從嘉義大學農產管理系畢業後，曾外出到台中市工作，因無法忘懷鄉土情，12年前他毅然返鄉接手管理1甲多的農地。

「我曾經種過山藥，後來改種巨峰葡萄，4年前知道絲瓜附加價值高後，將9分地改種絲瓜，保留2分多地種葡萄。」許慈良說，不要小看絲瓜是很平常的蔬菜，它全身都是寶，新鮮絲瓜可口美味又養生，過熟的絲瓜可留做成菜瓜布，絲瓜採收完成後，可剪斷藤蔓接絲瓜水當保養品，完全充分利用。

最近許慈良和家人更動腦開發絲瓜副產品，利用絲瓜布的透氣特性做帽子、筆筒、古亭畚等手工藝品，將絲瓜附加價值運用到淋漓盡致，遊客到二水看到絲瓜手工藝品都非常驚艷，如今是二水獨有的伴手禮和紀念品，百變絲瓜用途讓許慈良和家人帶來豐富的收入。

二水鄉農會總幹事蔡文琳也會帶領訪客參觀絲瓜園，每個人都大讚許慈良把絲瓜價值發揮的淋漓盡致。蔡文琳說，年輕人就是不一樣，許慈良運用大學所學和巧思，讓絲瓜有了多元生命，不怕產量過剩，也大大提升農產收入，值得其他農友觀摩。

許慈良的家在二水鄉裕民村民生路，許多遊客路過，總會被路邊曝曬、一片宛如絲瓜瀑布的菜瓜布奇特景觀所吸引，打卡拍照後都會買回家使用。許慈良說，長形絲瓜專門留做絲瓜布使用，絲瓜布是最天然的餐具碗盤刷洗物品，老一輩的人也喜歡用來洗澡，用途很廣。

許慈良栽種的長形絲瓜曾創下120公分紀錄，絲瓜園內很多絲瓜長度都在100公分左右，遠看彷彿是一片絲瓜林。他說，一般常見的絲瓜是台語俗稱的「粗鱗」品種，他也引進新品種蘋果絲瓜，口味脆甜，價格比傳統貴2、3成，因有獨特的風味，是供不應求。