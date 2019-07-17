離岸風電併聯最後一哩路 彰工升壓站環評過關

2019-07-17 23:30 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／台北報導



攸關離岸風電併聯的彰工升壓站昨天通過環評。記者吳姿賢／攝影 分享 facebook

為推動能源轉型，攸關彰化外海離岸風電能否順利併聯的彰工升壓站新設工程，昨順利通過環保署環評大會審查。開發單位台電承諾規畫3公頃綠地，但環評委員建議應更詳實分析適合當地環境條件的原生植物，以免年年花大錢補植，但年年卻只有長不大的小樹苗。

根據台電規畫，通過環評後，最快明年9月就可開工，力拚2025年底完工，建設離岸風電併聯的「最後一哩路」。目前彰濱外海有9個風場，彰工升壓站增設後，將可滿足離岸風電的併網需求，提升輸供電能力。

本案在鳥類監測、噪音汙染、漁業等經調查無顯著不利影響，昨環委聚焦綠化植生計畫。台電指出，將規畫3公頃以上綠地，占總面積35％，並選種水黃皮、黃槿、海馬齒、馬鞍藤等物種。預估營運後會有600株喬木，存活率目標80%；每年4月查驗存活率並配合季節補植，若須補植將選用高度1.8公尺以上的相同喬木。

不過環委批評，台電看似做了許多承諾，但是否符合實際效果？每年規畫預算補植，不如先分析適合當地、能長大長好的物種，而非年年花預算補植，但每年都只有小樹苗。也有環委說，「要種就認真種」，海邊根本不適合種植1.8公尺以上的喬木，只有都市設計才會規畫種植多高的喬木。

台電則表示，原本選擇適合高鹽分的樹種，但後續會再詳細分析，若1.8公尺以上喬木的規畫不適當，也會再調整。環評大會最終通過此案，但要求綠化植生計畫應將種植「原生物種」改為「適合當地環境條件的原生植物」。