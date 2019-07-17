親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

內政部防颱PO文毀「國寶」 讓這些政壇大老都怒了

露西法案在台灣：立法禁止寵物買賣有用嗎？

颱風環流影響 中市臭氧濃度上升空品不良

2019-07-17 22:20聯合報 記者余采瀅╱即時報導

台中今、明兩日受颱風、其外圍環流及午後光化作用影響，加上中部以南地區位在背風側，受東風過山沉降影響，水平及垂直擴散條件轉差，致臭氧濃度上升，中部空品區為橘色提醒、部分區域為紅色警戒。市府立即啟動應變措施，已通報前30大固定汙染源工廠降載、加強汙染稽查、巡查露天燃燒、執行高汙染車輛查緝，也提醒民眾避免戶外活動。

台中市府環保局表示，台中今天下五3點左右，太平站AQI指標大於150，大里站、忠明站及豐原站AQI指標大於100，達橘色提醒（對敏感族群不健康）至普通，指標汙染物為臭氧。晚間6點，豐原測站達紫色（非常不健康）等級，市府隨即成立嚴重惡化三級防制指揮中心，要求各局處啟動相關應變作為。

中市府環保局長吳志超表示，至今晚6點，因空品不良達嚴重惡化三級，已通報前30大固定汙染源工廠降載、出動各區稽查人員加強汙染稽查、制高點稽巡查露天燃燒、執行高汙染車輛查緝，並加強怠速熄火及搭乘大眾運輸宣導，以減緩空品持續惡化，並橫向通報各局處周知所屬機關學校單位，配合執行防制措施，也調整停止戶外作息。

吳志超指出，為減緩空品狀況，台中火力發電廠今日也進行降載減排措施，減排時段為中午12點半到下午5點，未運轉發電量共2525MW，降載發電量含歲檢休共568.3萬度。另晚間減排時段為明日凌晨0時至7時，合計歲檢修及非歲檢修50MW，減少發電計1700MW。

環保局表示，依據環保署預報，明日上午的空氣品質受颱風環流影響，臭氧仍有偏高情形，將持續監控台中空氣品質，並執行對應等級應變作為，提醒民眾隨時注意空品狀況，敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，請減少劇烈活動，也避免戶外活動。

台中今、明兩日受颱風、其外圍環流及午後光化作用影響，加上中部以南地區位在背風側，...
台中今、明兩日受颱風、其外圍環流及午後光化作用影響，加上中部以南地區位在背風側，受東風過山沉降影響，水平及垂直擴散條件轉差，致臭氧濃度上升。圖／台中市府環保局提供
分享

空氣品質颱風預報
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

議員籲大智路快打通 盧秀燕：為價購大智慧大樓找解方

2019-07-17 19:09

配天宮正殿石獅原來是古物 城隍遶境南投眼尖民眾發現

2019-07-17 19:09

員林大排灘地變成香蕉園 彰化縣府趕在颱風來襲前剷除

2019-07-17 18:39

大城鄉海堤被點名全台第二髒 環保局動員清理

2019-07-17 17:20

這家愛心企業捐不停 再捐弱勢千件蚊帳防登革熱

2019-07-17 15:48

高架鐵路下綠空廊道動工 盧秀燕：未來市民休閒熱點

2019-07-17 14:09

綠川得奬也有事？綠指現任沾光 中市府：政黨輪替

2019-07-17 14:03

戲遊海線 台中海線有民歌和歌仔戲等精彩巡迴表演

2019-07-17 12:54

台中北區北屯區立委選舉 劉國隆：民進黨快辦民調提名

2019-07-17 12:16

中斷至少40年 合興宮炸彈媽恢復步行遶境尋古鄉路

2019-07-17 12:12

南投宣導交通安全牛頭馬面助陣 萌鹿少女也出動

2019-07-17 11:36

南投家扶中心興建培力館 為助弱勢培養專長

2019-07-17 07:33

看問題／台中舊城再生 不能只有閃亮口號

2019-07-17 00:08

立委選舉／許淑華拚連任 挺韓國瑜力促整合

2019-07-17 00:05

立委選舉／台中一選區 藍今徵召張顯耀

2019-07-17 00:01

台中中區復甦 州廳周邊搶先再造

2019-07-16 23:54

電動自行車違規 彰化30天抓1864件

2019-07-16 23:51

土雞、蛋價慘跌 彰化3場促銷

2019-07-16 23:46

電動公車「缺電」障礙 學者建議推無線充電

2019-07-16 23:14

怕中途沒電… 電動公車司機有「里程焦慮」

2019-07-16 23:11

鄭愁予16年講座將返美 盧秀燕：過客記得當台中歸人

2019-07-16 19:28

飫鬼埕廣場被圍起來 民眾說很煞風景

2019-07-16 18:05

6個人就有1個老人 彰化縣廣建日照據點因應人口老化

2019-07-16 17:59

電動自行車交通大執法 彰化一個月取締1864件

2019-07-16 16:58

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

基隆明午起風雨大 林右昌：停班停課北北基共同決定

2019-07-17 15:40

吃麵多收30元冷氣費遭投訴 店家喊冤：有先告知

2019-07-17 19:53

影／全國第一家「老人健身房」 在嘉義市開幕

2019-07-17 12:57

影╱颱風外圍環流影響高溫 苗縣民看溫度計「天啊！40度」

2019-07-17 15:32

高捷岡山延伸線二階工程 環評通過

2019-07-17 16:57

中斷至少40年 合興宮炸彈媽恢復步行遶境尋古鄉路

2019-07-17 12:12

萬一掉下來就300萬不見了 宜縣府防颱速拆飛天火車

2019-07-17 15:23

影╱颱風來了高雄市長韓國瑜看每雨必淹神農路清淤

2019-07-17 19:01

花蓮吉安鄉部分街道停電 原來是砂石廠造成

2019-07-16 23:00

影／員山紅龍果雙冠制霸 甜王23.7度驚「比甘蔗甜」

2019-07-17 07:34

金門醫院也可做化療 癌友不必台金奔波

2019-07-17 13:58

從獵捕陸蟹轉為貼心保護 坐穩墾丁生態旅遊人氣王

2019-07-17 07:47

大鵬灣BOT廠商停業沒得玩了？鵬管處和業者火速消毒

2019-07-17 10:57

夜市美食龍蝦近親「蝦蛄拍仔」 台日合作幼苗培育成功

2019-07-17 11:01

等不到修法里山設旅行社 避免墾丁生態旅遊陷法令泥沼

2019-07-17 08:01

雲林今天最高溫出現在這 小心熱傷害

2019-07-17 18:10

立委選舉／台中一選區 藍今徵召張顯耀

2019-07-17 00:01

怕中途沒電… 電動公車司機有「里程焦慮」

2019-07-16 23:11

立委選舉／許淑華拚連任 挺韓國瑜力促整合

2019-07-17 00:05

古寧村民要把國家公園趕出去 陳玉珍出面協商

2019-07-17 18:06

北市大轉彎 海砂屋重建修法踩煞車

2019-07-16 23:39

苗140縣道6天3起石虎遭路殺 推測1家3口陸續丟命

2019-07-17 10:12

戶政等3單位縮編 林右昌：老機器不改不行

2019-07-16 23:31

台東婦人被玻璃碎片割傷 丹娜絲颱風在台首名傷患

2019-07-17 21:02

高架鐵路下綠空廊道動工 盧秀燕：未來市民休閒熱點

2019-07-17 14:09

颱風不影響金門 縣長楊鎮浯明日出訪新馬

2019-07-17 18:17

申辦住宅補貼別跑錯！桃市住宅發展處搬進中路二號社宅

2019-07-17 14:44

基隆市府再奪國家卓越建設大獎 林右昌：5年努力成果

2019-07-17 19:43

台中北區北屯區立委選舉 劉國隆：民進黨快辦民調提名

2019-07-17 12:16

台南要有公托了！地點設在北區、中西區

2019-07-17 12:15

影／好望角到白沙屯推「電動自行車」 首長立委試乘

2019-07-17 20:41

高雄仁武產業園區、高捷岡山路竹延伸線 通過環評

2019-07-17 21:09

配天宮正殿石獅原來是古物 城隍遶境南投眼尖民眾發現

2019-07-17 19:09

台南後火車站機車格一位難求 出租業者搶停？

2019-07-16 23:51

影╱香蕉收入保險試辦 蕉農納悶：屏東有補助 高雄卻沒有

2019-07-17 14:17

綠川得奬也有事？綠指現任沾光 中市府：政黨輪替

2019-07-17 14:03

影／颱風即將來襲 韓國瑜下令市府嚴陣以待

2019-07-17 13:32

報廢車輛長期停路旁占用 交通隊強制拖吊

2019-07-17 15:26

影╱新天堂樂園新設滑水道 500元玩到底

2019-07-17 15:37

新北金山4處易淹溪流裝監視器 手機就能看

2019-07-17 08:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top