颱風環流影響 中市臭氧濃度上升空品不良

2019-07-17 22:20 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



台中今、明兩日受颱風、其外圍環流及午後光化作用影響，加上中部以南地區位在背風側，受東風過山沉降影響，水平及垂直擴散條件轉差，致臭氧濃度上升，中部空品區為橘色提醒、部分區域為紅色警戒。市府立即啟動應變措施，已通報前30大固定汙染源工廠降載、加強汙染稽查、巡查露天燃燒、執行高汙染車輛查緝，也提醒民眾避免戶外活動。

台中市府環保局表示，台中今天下五3點左右，太平站AQI指標大於150，大里站、忠明站及豐原站AQI指標大於100，達橘色提醒（對敏感族群不健康）至普通，指標汙染物為臭氧。晚間6點，豐原測站達紫色（非常不健康）等級，市府隨即成立嚴重惡化三級防制指揮中心，要求各局處啟動相關應變作為。

中市府環保局長吳志超表示，至今晚6點，因空品不良達嚴重惡化三級，已通報前30大固定汙染源工廠降載、出動各區稽查人員加強汙染稽查、制高點稽巡查露天燃燒、執行高汙染車輛查緝，並加強怠速熄火及搭乘大眾運輸宣導，以減緩空品持續惡化，並橫向通報各局處周知所屬機關學校單位，配合執行防制措施，也調整停止戶外作息。

吳志超指出，為減緩空品狀況，台中火力發電廠今日也進行降載減排措施，減排時段為中午12點半到下午5點，未運轉發電量共2525MW，降載發電量含歲檢休共568.3萬度。另晚間減排時段為明日凌晨0時至7時，合計歲檢修及非歲檢修50MW，減少發電計1700MW。