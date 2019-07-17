從中輟屋到熱銷案「國美晴空」二期吸引企業主目光

2019-07-17 20:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



從中輟屋到熱銷案！位於台中國美館商圈的「國美晴空」第一期56戶，開賣三個月幾乎完銷，采揚建設總經理陳正哲今(17)日宣布第二期接棒登場，推出一層一戶137坪豪宅格局，目前已有多組企業主有意入主。

規劃推出長達12年的鐳力「萬世如意」，重新整建後今年4月以全新面貌「國美晴空」公開銷售。此案規劃73戶住家，總銷18億元，分二期對外銷售，其中第一期56戶住家，規劃70至83坪，每坪單價22萬至27萬元。

陳正哲指出，此案建築地段優越、結構體與維護都十分良好，是讓客戶買到高品質、且價格合宜好宅的絕佳機會。

采揚建設接手後，委請結構技師對整棟建築進行結構安全檢測，包括機電、弱電、瓦斯等，邦經過專業工程公司進行檢測及汰換，全棟窗框防水加強施作，讓這棟中輟樓華麗變身。

陳正哲説，「國美晴空」一期進場三個月，銷售順利，目前僅剩2戶股東保留戶；第二期17戶住家，採137坪4房4衛2廚大戶規劃，今天正式進場銷售。

市調顯示，在國美館特區類似坪數規劃的產品，即使是10年的中古屋也要5,000萬元左右，「國美晴空」二期全面整新落成，標榜每坪單價22萬至29萬元，總價2,988萬元起就能入主，超高CP值吸引豪宅買家目光。

陳正哲說，許多企業主及層峰人士，對於一層一戶的格局情有獨鍾，主要來自兩大優勢。第一是視野，坐擁四向大面開窗採光，一室一景、獨家收藏；第二是私密，電梯梯廳等同私家的外玄關，完全避免外人出入，居家更私密安全。

這類產品，就像美國豪華住宅大樓，頂樓常規劃一層一戶的「penthouse」，強調住大樓也能「電梯入戶」的私密尊榮，深受層峰人士青睞。

「國美晴空」二期除享有齊質大戶的大器生活之外，還有700坪公設會館，包括迎賓大廳、會客區、交誼廳、美學廚房、閱覽室、視聽室、健身房、烤肉區及中庭花園等。

業界指出，台中國美館特區是頂級富人圈，目前周邊新屋大坪數豪宅，每坪開價50萬至60萬元，中古屋也要40萬元，「國美晴空」每坪以「2」字頭搶客，在市場引起話題。

另一方面，采揚建設、聖揚文化藝術基金會也與藝術家寧芮潔合作，共同參與由台中市文化局主辦的藝術亮點串聯活動，藉著「國美晴空」二期一層一戶、毛胚空間的特性，作為《我的感受不是你的感受-寧芮潔水泥創作展》的展出場地。

陳正哲說，台中在地的新銳藝術家寧芮潔，這次展出3件依現場條件量身打造的大型裝置藝術、20件水泥藝品，以及14幅抽象油畫創作，參觀者可以近距離感受互動，展期自即日起至9月8日。