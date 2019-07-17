議員籲大智路快打通 盧秀燕：為價購大智慧大樓找解方

2019-07-17 19:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市東區大智路打通及大智慧大樓徵收工程案，市長盧秀燕今天表示，目前市府建設局正與地方稅務局研議，希望找出適合法令來解套，加速都市發展，讓台中火車站交通不會「打結」促進地方繁榮。

市長盧秀燕今天拜訪市議員邱素貞，雙方就市政建設交換意見。

邱素貞指出，台中東區，是台中市最早發展的區域，也是火車站所在處，但這幾十年來，東區蕭條沒落，人口外移，直到近幾年，市府投入幾項重大建設，包括站前秀泰進駐，鐵路高架化，以及三井集團，即將在台糖湖濱生態園區，開設大型購物中心，一連串的建設，希望市府加快建設腳步，帶動地方繁榮。

邱素貞說，東區復興路，振興路、大智路一帶區塊，一邊是台糖區段徵收住宅區，另一邊是大魯閣新時代購物中心商業區，因住宅區限制發展，希望儘速進行都市通盤檢討，加快都更腳步。

此外，大智路打通是為都市發展需要，一般私人土地被徵收，不需繳稅，但營業場所1000萬元須繳約270萬元的稅，業者多次陳情表示無力負擔，希望市府協助解決。

盧秀燕指出，目前市府正在處理大智慧大樓多戶公司戶，建設局與地方稅務局快馬加鞭，正研議找出法令解套，希望為了都市計畫發展，讓大智路能早日打通，台中火車站交通不會「打結」，帶動地方繁榮發展。