配天宮正殿石獅原來是古物 城隍遶境南投眼尖民眾發現
南投配天宮城隍正在進行遶境廟會，遊行隊伍所到之處，鞭砲聲齊響擠滿人潮，讓南投市十分熱鬧，事實上南投縣內有不少的古蹟，大多位於廟宇內陳列，經常有民眾不識古物碰觸或毀損而觸法，文化局最近規劃設置10處公共空間設置古物標示說明牌，希望讓民眾認識古物歷史與價值外，讓大家提升保護意識。
文化局指出，縣內的10處「古物解說標示牌」分別安裝在龍德廟「刑期無刑匾」、「慶安宮土地公石雕香爐」、「朝陽宮虎爺石雕香爐」、南投農田水利會草屯工作站「昭險圳改修諸首事人氏名記念碑」、七將軍廟「七將軍匾」、配天宮正殿石獅、藍田書院「奏凱崇文匾」、連興宮「嚴禁勒索竹排船伕碑」、祝生廟「喜捐祝生廟祀田碑」及埔里鎮立圖書館「日治時期埔里地區神社手洗缽」等。
文化局說，依據《文化資產保存法》第103條第4款規定損毀或竊取國寶、重要古物及一般古物者，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣50萬元以上2000萬元以下罰金，考量古物皆處於易受到日曬、雨淋等戶外環境影響之區域或是易受人為干擾的開放空間，因此在古物說明牌述明含古物指定級別、名稱、保管單位資訊及罰則宣導，選擇材質以堅固且高耐受性的不鏽鋼和鋁合金作為主要製作材料。
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