去年發生校園群聚感染 彰化縣今天啟動登革熱防治行動

2019-07-17 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



去年彰化縣發生8例本土登革熱病例，今年全台已有48個本土登革熱病例，彰化縣雖尚未發現，但已陸續出現9例境外移入的登革熱病例，縣府如臨大敵，縣長王惠美和衛福部疾病管制署人員今天啟動校園登革熱防治計畫。王惠美說，希望大家一起動手清除可能的孳生源，達到達到零本土登革熱病例的目標。

今年到今天，全台登革熱病例累計218個案，其中48例是本土病例，都發生在高雄、台南兩市；彰化縣已出現9例，確定患者曾到菲律賓、印尼、越南、馬爾地夫、柬埔寨等國家的境外移入病例。王惠美說，去年彰化縣確診的8個本土登革熱病例，疫情熱區在員林市大同國中、溪州公園，今年防治工作就從這2處開始往外展開。

王惠美和疾管署中區管制中心主任劉碧隆等人，在大同國中舉辦「啟動校園登革熱防治計畫」宣導活動。王惠美說，希望藉由去年大同國中的防治經驗，全縣215所國中小暑假期間對園較容易產生病媒蚊的角落，包括司令台上面、天井、地下室、冷卻水塔、盆景植栽的底盆，及教室與圍牆間的側溝，都要全面清除。

去年彰化縣從大同國中爆發5名師生登革熱群聚染，另有3例確定曾到溪州公園，衛生局和員林、溪州公所緊急啟動全面噴藥作業，衛生局長葉彥伯說，這兩起群聚疫情防制期間長達47天，疫情調查、孳生源清除及圍堵噴藥累計動員1800多人次，成功圍堵疫情，未再發生本土登革熱病例。

疾管署中區管制中心主任劉碧隆說，彰化縣到目前沒有本土個案，但有境外移入個案，今年縣府能在這個時間點來辦理宣導是非常適當的，因為大家暑假都會出國玩，回來時在機場有第一道檢疫防線，第二道防線靠衛生局醫療院所，除宣導防治工作，他建議廣設快篩試劑。