開直播演講指控縣長買票 前立委陳朝容判刑5月

2019-07-17 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



去年五合一大選，前立委陳朝容在為彰化縣埔鹽鄉長候選人施建樑站台時，公然指控當時競選連任的彰化縣長魏明谷以一票一千元買票，演講內容還透過施的臉書直播，魏明谷團隊不滿不實謠言，認為具有使人不當選之意圖提告。彰化地院判決出爐，認為陳朝容違反公職人員選罷法散布謠言罪，判有期徒刑5月，褫奪公權1年。

對此記者傍晚致電陳朝容未能接通回應；前彰化縣長魏明谷則感謝司法伸張正義做出公正的判決。

起訴書指出，63歲陳朝容明知「魏明谷賄選」一事是未經任何具體查證也無其他佐證的謠言，卻在2018年11月23日晚間8點參加施建樑政見說明造勢晚會時，傳述「魏明谷已經開始在買票了，魏明谷在阮埔鹽鄉配合鄉長跟議員一票一千，所以你們回去今晚可以打電話去魏明谷總部，一千你沒拿到，沒拿到就是你要幫魏明谷、幫鄉長幫忙，一票一千，可以去討」等語，除了對在場的人演講，也經由臉書網站直播功能瀏覽給不特定民眾，意圖潛力使魏明谷不當選。

陳朝容事後表示是聽聞別人所述，並辯稱有向林、邱、曾、楊等人查證，但檢方傳訊這些人時都表示，沒告知陳有關魏買票的狀況，是陳在未查證情形下杜撰。