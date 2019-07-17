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環團反對中火煤灰填海 中市府：嚴格審查

2019-07-17 17:15中央社 台中17日電

台中市環保局今天召開台中發電廠第2階段煤灰填海工程環境影響差異分析報告初審會，台中、彰化地區環團在會前呼籲，反對煤灰填海，應另提替代方案；中市府指出，會嚴格審查。

台中市政府環保局表示，台電公司「台中發電廠第2階段煤灰填海工程環境影響說明書」在民國99年經行政院環保署審查通過，非屬新開發計畫，此次台電提出環境影響說明書內容變更，環評委員會將秉持公平、公正、公開原則嚴格審查，為市民健康把關。

初審會今天在台中市政府台中州廳舉辦，台電依據環境影響評估法提出環境影響差異分析報告，希望變更說明書內容，包括煤灰填海工程位置調整及規模縮小、增加浚挖土方資源化，以及取消中火溫排水導流堤延伸共構方案。

彰化、台中地區環保團體，今天在會前到台中州廳前廣場拉起白布條，反對煤灰填海，拒絕燃煤電廠危害台灣海域生態、白海豚生存及水產安全，要求台電提出填海以外的替代方案。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，從環境影響說明書內容指「海堤為不使煤灰外漏造成污染，將於陸側鋪設透水而不透灰不織布，以防止煤灰漏出」來看，台電沒有阻止入滲地下水的環保措施，將造成海域底泥重金屬的含量逐年增加。

環保局說，此案經行政院經濟部認定屬於原開發計畫修正，非屬新開發計畫，因此轉送市府環保局受理審查，日前已召開2次專案小組初審會議，今日召開第3次初審，環評委員會將嚴格審查，持續為每個開發案嚴格把關。

台電台中市行政院
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