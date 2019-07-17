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這家愛心企業捐不停 再捐弱勢千件蚊帳防登革熱

2019-07-17 15:48聯合報 記者劉明岩╱即時報導

夏日炎炎，蚊蟲孳生，尤其要防止登革熱疫情，彰化縣伸仁紡織公司董事長白璨榮的千金白怡文，今天擔任「蚊帳大使」，代表公司捐贈1300蚊帳給彰化縣政府，有需求的弱勢族群可以向縣府提出申請。

蚊帳捐贈儀式今天在縣政府新聞處前咖啡藝廊舉行，由彰化縣政府秘書長賴振溝代表縣長王惠美頒贈感謝狀給白怡文，王惠美縣長也在趕完行程後，到場感謝伸仁紡織公司白璨榮董事長拋磚引玉。

白怡文也是伸仁紡織公司服裝設計師，她表示，近來登革熱疫情有逐漸升溫的趨勢，伸仁紡織在製作童裝方面有剩餘的布料，加上工廠以前就是生產蚊帳，為了幫助弱勢家庭避免蚊蟲的叮咬，並傳承爸爸的愛心，伸仁紡織將剩餘布料製作成1300件蚊帳，並透過彰化縣政府分送給有需要的弱勢家庭，不但可以充分利用資源，更可以幫助弱勢團體。

王惠美感謝白璨榮董事長對地方的關懷與疼惜，表示白董事長過去捐贈許多物資，包括之前捐贈的運動器材、還有捐給小朋友的球類等等，這次再度關心鄉親的健康，捐贈1300件蚊帳，讓有需求的鄉親能夠預防登革熱，她也特別感謝白董事長，「花越多，又繼續賺到千千萬萬倍」，美好彰化，希望城市大家一起來打拚。

賴振溝說，受贈的1300頂的蚊帳，除已登記的單位外，其他的將留在資源服務平台，有需求的鄉親可向資源中心這邊申請。

彰化縣伸仁紡織公司董事長白璨榮的千金白怡文英（前排右2），今天擔任「蚊帳大使」，...
彰化縣伸仁紡織公司董事長白璨榮的千金白怡文英（前排右2），今天擔任「蚊帳大使」，代表公司捐贈1300蚊帳給彰化縣政府，縣長王惠美（右3）表示感謝。記者劉明岩／攝影
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彰化縣伸仁紡織公司董事長白璨榮捐贈1300蚊帳給彰化縣政府。記者劉明岩／攝影
彰化縣伸仁紡織公司董事長白璨榮捐贈1300蚊帳給彰化縣政府。記者劉明岩／攝影
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彰化縣伸仁紡織公司董事長白璨榮的千金白怡文英（右1），今天擔任「蚊帳大使」，代表...
彰化縣伸仁紡織公司董事長白璨榮的千金白怡文英（右1），今天擔任「蚊帳大使」，代表公司捐贈1300蚊帳給彰化縣政府，由縣府秘書長賴振溝（右2)代表接受。記者劉明岩／攝影
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彰化縣伸仁紡織公司董事長白璨榮捐贈1300蚊帳給彰化縣政府。記者劉明岩／攝影
彰化縣伸仁紡織公司董事長白璨榮捐贈1300蚊帳給彰化縣政府。記者劉明岩／攝影
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登革熱王惠美
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