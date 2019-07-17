綠川得奬也有事？綠指現任沾光 中市府：政黨輪替

2019-07-17 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



民進黨台中市議員今天開記者會爆料，去年12月22日盧市府尚未就任時，現任水利局長范世億用自己名義報名「全球卓越建設獎」還親自簽名申請。議員江肇國痛批，當時都還沒上任的局長怎麼會有報名資料？一面抹黑綠川工程，到處叫戰，檯面下卻又以個人名義申獎邀功，議員齊喊「撤換局長！」

水利局澄清這是「烏龍爆料」，市府去年11月15日即完成線上報名，並非12月22日，當時選舉結果已定，政黨輪替，考量頒獎日期為今年5月30日，因此由現任局長范世億簽署「出席領獎聲明書」並非議員所指的「參賽申請書」。

民進黨團總召李天生丶副總召邱素貞丶江肇國與張家銨今天召開記者會，出示去年在俄羅斯舉辦的「全球卓越建設獎」申獎資料表示，除報名表有范世億本人簽名外，還附上整頁的個人簡介。議員批范世億一向抨撃綠川工程，又以個人名義申請綠川相關奬項？！

水利局表示，依主辦單位提供的參賽作業期程，水利局去年11月15日即完成綠川參選全球卓越建設獎線上報名，並於11月30日繳交報名費9萬元。新市府上任後，接續於今年1月15日簽署提報參賽報告書，後續並繳交其他紙本報名文件，延續政策美意。

江肇國表示，如果是11月15日線上報名，在任仍是水利局長周廷彰，況且12月22日，范世億還沒有上任，這是掠人之美「沾前朝的光。」

水利局表示，全球卓越建設獎頒獎日期訂今年5月30日，如獲獎勢必由現任局長代表出席領獎，因此由現任局長范世億簽署「出席領獎聲明書。」

邱素貞表示，范世億不要因與前水利局長周廷彰的個人恩怨，禍及市政，她呼籲市長盧秀燕以市民為先，不要放任水利局長清算前朝。

總召李天生批評，目前綠川髒亂惡臭是事實，盧市府花費上千萬元推動親子館倍增計畫，為何不願意花費一些經費繼續維護綠川景觀，水利局長范世億充當政治打手，讓綠川蒙羞，卻不為市民福祉著想，太丟臉，應該早早下台。

張家銨說，綠川獲獎無數，盧市府的水利局長未好好維護，一方面去爭取獎項，背後卻一昧地抹黑、謾罵，甚至局長還在個人臉書引戰，完全無心市政，呼籲盧市府團隊應把口水戰的時間，認真把市政做好，盤點不適任的局處首長。