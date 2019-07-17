戲遊海線 台中海線有民歌和歌仔戲等精彩巡迴表演

2019-07-17 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中港藝中心安排一系列精彩，在台中海線地區巡迴演出。記者游振昇／攝影 分享 facebook 台中市港區藝術中心推動台中市海線地區藝文活動「戲遊海線」，邀請國內優質的表演團隊，規劃平易近人的表演節目，將表演節目帶入台中市海線行政區進行巡演，展演型態多元，有民歌、兒童劇及傳統戲曲等，演出活動中亦入「劇場禮儀」的宣導，系列表演將從本月26日開始。

台中市政府文化局專門委員鍾正光、港區藝術中心主任徐佩鈴、財團法人台中市港區文化藝術基金會董事長陳大松、台中市議員楊典忠、台中市梧棲區長溫國宏、加一吉他團長郭尚諺、極至體能舞蹈團行政總監簡淑珠、薪傳歌仔戲劇團藝術總監廖瓊枝、薪傳歌仔戲劇團團長張孟逸等人及清水幼兒園60名師生，今天共同在開幕活動中，邀請大家看表演。

活動時間、活動地點、節目名稱及演出團隊如下：

第1場：7月26日(星期五)晚上7點，梧棲藝術表演廣場，由知已二重唱、王瑞瑜、加一吉他、馬韻如二人組演出《經典民歌音樂會》(免費入場)。

第2場：8月3日(星期六)下午2點30分，在大甲區中正紀念館2樓演藝廳，由極至體能舞蹈團演出《大風吹》(免費入場)。

第3場：8月10日(星期六)下午2點30分，在大肚區公所禮堂，由玉米雞劇團演出《都是皮箱惹的禍》(免費入場)。

第4場：8月31日(星期六)下午2點30分，在港區藝術中心演藝廳，由薪傳歌仔戲劇團演出歌仔戲經典大戲《三娘教子》(兩廳院售票系統，票價：300元、500元、600元)。