中斷至少40年 合興宮炸彈媽恢復步行遶境尋古鄉路

2019-07-17 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化縣埤頭鄉合興宮是當地重要的信仰中心，今年大甲媽祖與白沙屯媽祖同日停駕、駐駕，創下廟史紀錄，廟方有感信徒對宗教盛事熱情參與以及對媽祖的虔誠，打算今年恢復中斷約40多年的媽祖遶境步行遊庄傳統，預計本月20日起駕，展開為期兩天一夜尋找古鄉路。

合興宮最早源於清乾隆年間，主神媽祖有「埤頭媽祖」、「炸彈媽」之稱，合興宮副總幹事張良文指出，廟方近年從文獻發現合興宮早期每年舉行媽祖遶境，以庇佑鄰近村里，但隨著年代變更、主事者想法不同而停辦許久，今年6月實際拜訪其他宮廟，80多歲耆老也提及遶境傳統中斷至少40多年，期盼恢復。

廟方決定今年以徒步遶境恢復傳統，但現有的宮廟人員都對遶境沒有經驗，擲筊請示媽祖，張良文說，原本規劃三天兩夜但沒擲得聖筊，兩天一夜遶境媽祖才同意出門，可能是考量大家第一次舉辦經驗不足，媽祖希望縮短時程減少風險。

媽祖遶境預計從7月20日上午7點起駕，第一天在埤頭鄉、二林鎮以及竹塘鄉，晚上再駐駕二林丈八斗天后宮，21日則從二林鎮回到埤頭鄉，陸續與24間宮廟交流，因時間有限沿途趕路，每處能停留時間短，預計晚上8點半回鑾安座。