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南投宣導交通安全牛頭馬面助陣 萌鹿少女也出動

2019-07-17 11:36聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投市城隍廟昨晚起舉辦三天遶境、廟會活動，為了提倡交通安全，南投縣政府員工也和志工把握機會宣傳，除了借重牛頭馬面和范謝將軍遶境神威，提醒民眾酒駕危險、生死一線間，南投縣政府科員也扮起賣萌的鹿少女，柔性提醒大家在道路停看聽、穿亮衣守秩序，才能確保交通安全。

南投市城隍廟遶境活動，昨晚由立法院前院長王金平、立委許淑華等點燃起馬炮後，在隍廟牛頭馬面范謝將軍等護駕，夜巡南投市街，南投市萬人空巷相當熱鬧。

南投縣酒駕車禍頻傳，城隍爺遶境保平安。副縣長陳正昇等人頭頂大型安全帽，沿途宣傳交通安全，南投縣行政處員工也扮起萌萌的鹿少女，與牛頭馬面將軍一起宣導道路安全。

頭戴超大安全帽的陳正昇十分顯眼，志工則手拿「停、看、聽」，「穿亮衣」、「守路權」的標語，身穿反光背心，頭載LED造型髮圈，沿街發送道安宣導品，使得廟會踩街猶如一場嘉年華會，並傳達大家都平安的訊息。

陳正昇說，縣府配合配天宮城隍廟夜訪遶境，組成宣導團加入踩街隊伍，這支隊伍由警察局2輛重機前導，南投市嘉和社區守望相助隊、愛馨關懷協會協助動員志工超過60人響應支援。

尤其，南投縣進入高齡社會，依交通部統計，國內交通事故死亡人數，每4人就有1人是65歲以上，為提醒大眾關心長者用路安全，縣府首創結合廟會活動與社區志工隊踩街宣導交通安全，老人發生車禍的時間以清晨和傍晚最多，因這兩個時間天色較昏暗，長輩外出要穿亮色衣物或配戴反光配件增加明顯度，也不要違規穿越馬路，才能確保安全。

南投市城隍廟夜訪遶境，南投縣府加強交通宣導，副縣長陳正昇等人戴著超大安全帽，提醒...
南投市城隍廟夜訪遶境，南投縣府加強交通宣導，副縣長陳正昇等人戴著超大安全帽，提醒民眾注意交通安全。圖／南投縣政府提供
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南投縣行政處美腿三姊妹扮起鹿少女賣萌，提醒老人注意外出安全。圖／南投縣政府提供
南投縣行政處美腿三姊妹扮起鹿少女賣萌，提醒老人注意外出安全。圖／南投縣政府提供
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南投市城隍廟廟慶，南投縣府加強交通宣導，藉由牛頭馬面將軍夜訪，提醒民眾酒駕生死一...
南投市城隍廟廟慶，南投縣府加強交通宣導，藉由牛頭馬面將軍夜訪，提醒民眾酒駕生死一線。記者江良誠／攝影
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南投市城隍廟廟慶，南投縣府加強交通宣導，藉由牛頭馬面將軍夜訪，提醒民眾酒駕生死一...
南投市城隍廟廟慶，南投縣府加強交通宣導，藉由牛頭馬面將軍夜訪，提醒民眾酒駕生死一線。記者江良誠／攝影
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遶境城隍廟車禍
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